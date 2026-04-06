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Paola Olmedo se reencuentra con su maleta y lee la carta que escribió antes de entrar en 'Supervivientes': ''He superado muchos miedos''

Paola Olmedo lee emocionada la carta que escribió antes de entrar en 'Supervivientes'
Paola Olmedo. Telecinco.es
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Tras salir expulsada de 'Supervivientes 2026', Paola Olmedo pudo reencontrarse finalmente con su maleta y también tuvo la oportunidad de leer la carta que se escribió a ella misma antes de entrar al reality ¡Dale al play a estos vídeos inéditos y descubre cómo reacciona la exconcursante!

Nada más salir de la palapa, Paola se encargaba de leer la carta que le hizo a su yo futuro: ''Lo has logrado, si llegaste es que has superado todo. Sabes todo lo que te ha costado llegar a superarte cada día y lo que seguirás haciendo porque nunca paras, eres grande, fuerte, valiente, eres capaz de comerte el mundo si te lo propones. Estoy muy orgullosa de ti, peleaste contra tus miedos y lograste ser la más guerrera''.

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Tras leer sus palabras, Paola reflexionaba al respecto: ''Creo que puedo seguir dando mucho de mi todavía y me veo un sinfín de superaciones. Si tengo que hacer un balance de mi concurso, es positivo, he superado un montón de miedos, sobre todo el agua, que tenía pánico'', y explicaba que la convivencia con sus compañeros ha sido muy buena y positiva.

Paola Olmedo se reencuentra con su maleta y enseña lo que más ilusión le hace recuperar

La exconcursante saca poco a poco el contenido de su maleta y muestra ilusionada todo lo que guardó antes de emprender la aventura: ''Un peine, ya no voy a tener así el pelo. Un neceser lleno de cositas, bañadores...'', y comienza a enseñar su ropa: ''Básicamente no me he traído casi nada'', pero muestra el acondicionador del pelo que tanto ha echado en falta.

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Pero Paola sorprende al revelar el objeto que más esperaba ver: un dibujo que su hijo le hizo antes de que irse a Honduras. La exconcursante lo enseña, emocionada: ''Es lo más especial, llevo pensando en él todo mi viaje, lo que mi bebé me escribió. Fue lo último que vi antes de dejar mi maleta y dije que era lo primero que iba a buscar en cuando llegara''.

Paola Olmedo se reencuentra con su maleta y enseña lo que más ilusión le hace recuperar
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