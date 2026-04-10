Patricia Fernández 10 ABR 2026 - 00:20h.

Nagore Robles reacciona a las palabras de Ivonne Reyes: "Te admiro"

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Ivonne Reyes, cada vez se está abriendo más en Honduras. La que nunca ha dudado en defender a su hijo Alejandro en los platós de televisión, cuya paternidad ha sido objeto de una larga batalla judicial, lo que ha generado una polémica que lleva abierta durante años , algo de lo que ella ha hablado en 'Supervivientes 2026' con Nagore Robles.

La superviviente aseguraba a su compañera que ha sacado la fuerza "de la fe" y "de su hijo y el apoyo de muy pocas personas a su alrededor" en todos los complicados momentos que ha pasado en su vida.

"Cuando he hablado nunca se me ha creído, llegaron a dudar cuando estaba embarazada que dijeron que era un montaje. A parte es proteger a mi hijo, que te nieguen tampoco es agradable", decía ella, que cree que ha logrado perdonar: "He hecho bastante trabajo, no ha sido fácil".

Ivonne respondía a si su hijo lo ha pasado mal con todo esto: "Más por verme a mí y no quiero que tome el rol de padre. Él también ha buscado respuestas, pero me lo ha dicho después. Tiene mucha capacidad de entendimiento, es muy especial".

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