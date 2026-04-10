Antía Troncoso 10 ABR 2026 - 00:47h.

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Esta noche, los supervivientes se han enfrentado a un nuevo juego de localización que ha decidido en qué playa van a sobrevivir los nuevos equipos que se han formado en la gala. Un juego en el que Jaime no ha podido participar por su lesión y que hacía que los concursantes tuviesen que tomar una importante decisión.

Los equipos en los que llevan los concursantes desde que empezó la edición se han reconfigurado en la gala de esta noche, en una dinámica por parejas en un 'atril en llamas' que decidía el destino de cada uno de los supervivientes, dividiéndoles en dos equipos, verde y rojo. Tras esto, llegaba la hora de un nuevo juego de localización para decidir en qué playa iban a convivir cada uno de los grupos. ¿'Playa Derrota' o 'Playa Victoria'?

Jaime Astrain explica la lesión que padece: "Tengo un dolor crónico"

Para decidir la nueva ubicación de los equipos los supervivientes se han enfrentado a 'Liberando a pitón', una prueba en la que ambos grupos debían liberar y trasladar una ‘serpiente’ de 120 kilos desde el mar hasta la playa, superando unos obstáculos físicos que pondrían a prueba su coordinación. Tras extraer los cocos de su interior y activar una balaza, debían conducir una bola por un sistema de pasarelas basculantes hasta el punto final.

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No obstante, antes de comenzar el juego, Jaime Astrain, que en los últimos días ha manifestado una fuerte dolencia en la rodilla, ha anunciado que no puede participar debido al dolor que padece: "Estoy bien, pero tengo una lesión crónica, he subestimado mi rodilla. Tengo un grave dolor".

Por eso mismo, María Lamela les ha comunicado a los supervivientes del equipo contrario al de Jaime que debían tomar una importante decisión: "Jugaran siete supervivientes, el equipo rojo va tener que descartar a uno". Ante estas palabras, los concursantes se han mirado los unos a los otros para decidir a quién debían dejar fuera, sin embargo, Ivonne Reyes se ha adelantado y ha levantado la mano para retirarse de manera voluntaria.

Máxima tensión y concentración del equipo rojo en el juego de localización

Tras el equipo verde, que no conseguía finalizar el juego en los 18 minutos permitidos, quedándose en la quinta tabla de la parte final de la prueba, ha llegado el turno del equipo rojo. El grupo mostrado una gran coordinación, pese a que es la primera vez que juegan juntos y a la extrema temperatura en Honduras.

Aunque, al igual que el quipo contrario, la prueba se les ha complicado cuando han llegado a la última parte: debían conducir una bola en un sistema de pasarelas basculantes. Un momento de máxima tensión y concentración que no te puedes perder. ¡Dale al play!

Así han reaccionado los equipos a la resolución del juego

Después de que los miembros de ambos equipos hubiesen dado lo mejor de sí mismos para quedarse con la mejor playa, es decir, ‘Playa Victoria’, María Lamela ha comunicado la resolución del juego. Las reacciones no se han hecho esperar, por un lado, la gran alegría del equipo verde al hacerse con la victoria, y, por otro lado, las caras largas del quipo rojo, al tener que quedarse en la peor ubicación, ‘Playa Derrota’