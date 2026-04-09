Lidia Torrent visitará por sorpresa a Jaime Astrain, esta noche en la sexta gala de 'Supervivientes 2026'

Supervivientes 09 ABR 2026 - 18:11h.

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Lidia Torrent, pareja de Jaime Astrain, se encuentra ya en los Cayos Cochinos, donde se reencontrará y ofrecerá su apoyo al modelo y exfutbolista, que atraviesa por un momento anímico complicado debido a sus temores de que la lesión de rodilla que sufrió en el pasado limite su rendimiento en las pruebas. Esta noche, la sorpresa de la presentadora al padre de su hija, en la sexta gala de 'Supervivientes 2026', a las 21:45 en Telecinco.

También se producirá una nueva expulsión tras la salvación de Ivonne Reyes el pasado martes en 'Supervivientes. Tierra de Nadie'. Maica Benedicto, Claudia Chacón o Teresa Seco: una de ellas dirá adiós a la aventura por decisión de la audiencia.

Alberto Ávila, que se vio obligado a abandonar el concurso por decisión médica, estará presente en plató y en Honduras se producirá un cambio de equipos en una gala que conducirán Jorge Javier Vázquez desde Madrid y María Lamela desde Honduras.