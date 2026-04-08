Los colaboradores del reality cuestionan el papel de los concursantes más discretos y advierten de que pasar desapercibido puede convertirse en una estrategia para avanzar sin exponerse

Del "bienquedismo" por la comida al hito histórico de Maica en la apnea: los colaboradores opinan

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El debate sobre qué tipo de concursante funciona mejor en 'Supervivientes' vuelve a estar sobre la mesa. A medida que avanza la edición y las tramas empiezan a definirse, los colaboradores del universo del programa han abierto una conversación incómoda, pero muy presente entre los espectadores: ¿se puede llegar lejos sin aportar contenido?

En exclusiva para esta web, colaboradores y exsupervivientes como Kiko Jiménez, Carmen Borrego y Jessica Bueno han reflexionado sobre el papel de los llamados “muebles”, esos concursantes que pasan desapercibidos durante semanas. Sin grandes conflictos, sin posicionamientos claros y con escasa presencia en las tramas principales, su estrategia —voluntaria o no— genera división entre quienes siguen el programa.

Kiko Jiménez ha sido uno de los más contundentes al abordar este perfil, deslizando que hay participantes que avanzan sin implicarse demasiado en la convivencia. Una percepción que no es nueva, pero que vuelve a cobrar fuerza en esta edición, donde algunos nombres empiezan a ser señalados por su bajo perfil. Carmen Borrego reconoce que este tipo de concursantes no solo existen, sino que, en ocasiones, incluso juegan con ventaja. En un formato donde la exposición constante puede volverse en contra, mantenerse al margen puede resultar una estrategia eficaz para esquivar nominaciones y conflictos.

Pero no todos coinciden en que ese sea el camino ideal. Desde el entorno del programa también se defiende la necesidad de generar tramas y mantener viva la narrativa del reality, algo que forma parte esencial del entretenimiento. En este sentido, el equilibrio entre supervivencia y espectáculo vuelve a ser clave: no basta solo con aguantar en Honduras. Jessica Bueno aporta una visión más moderada, apostando por perfiles que, sin necesidad de ser conflictivos constantemente, sí sepan posicionarse cuando la situación lo requiere. Una postura que refleja lo que muchos espectadores demandan: autenticidad sin caer en el enfrentamiento vacío.

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Mientras tanto, también han señalado a algunos concursantes cuya participación está pasando más desapercibida de lo esperado. Y es que, en un reality donde la convivencia, la estrategia y la resistencia se entrelazan, a veces jugar en silencio también forma parte del juego… aunque no todos estén dispuestos a aplaudirlo.

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La apnea de 'Supervivientes 2026' abre el debate entre los exconcursantes y defensores: "Lo pasé fatal"

Más allá del espectáculo y de los récords, la prueba de apnea ha vuelto a situarse en el centro del debate en 'Supervivientes 2026' por su enorme exigencia. Lejos de ser únicamente un reto físico, este desafío pone a prueba la capacidad de control mental de los concursantes en condiciones límite.

Tras lo visto en “La batalla de titanes”, colaboradores y exconcursantes como Carmen Borrego, Kiko Jiménez y Jessica Bueno han respondido en exclusiva para esta web a varias cuestiones clave que muchos espectadores se hacen desde casa: qué se siente realmente bajo el agua, si la apnea es más física o mental, si puede entrenarse o depende de cada persona, y quién de los concursantes les ha sorprendido más tras esta prueba.

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