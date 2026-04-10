Antía Troncoso 10 ABR 2026 - 01:50h.

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El pasado martes, los supervivientes vivían una nueva 'Zona roja' en la que cada playa debía decidir qué miembro de su equipo debía recibir una dura penitencia. Claudia Chacón era la elegida por su grupo y recibía la penitencia de recoger, sin ayuda, 200 almendras y abrir otras 100. Un castigo que la Mallorca no se tomó de la mejor de las maneras y por el que han surgido fuertes roces que han culminado esta noche en la palapa.

En la gala, los concursantes han comentado las imágenes de estos últimos días, unos vídeos que tenían una clara protagonista: Claudia Chacón. Y es que la superviviente, "cansada" de, según ella, recibir el castigo de manera injusta, decidía revelarse como nunca al comerse unas almendras de Alba Paul y hacer creer al resto de sus compañeros que no estaba cumpliendo con su castigo, lo que afectaría a la dote de todo el grupo.

Claudia Chacón y Nagore Robles, enfrentadas: "No grites, que tienes un todo muy feo"

Muy molestos con la actitud de Claudia en los últimos días, los miembros de su playa han cargado duramente contra ella en la palapa por "jugar con la comida de todos" al no cumplir con su penitencia y por "chinchar" a Alba. Ante las acusaciones de sus compañeros, la concursante ha explicado:

"Estaba cabreada, me habían llamado mala persona. Siempre soy muy conflictiva, pues me apetecía ser conflictiva. ¿No soy la mala? Pues voy a ser la mala de verdad". Seguidamente, Claudia se ha dirigido a Nagore Robles, con el tono de voz elevado, y la ha acusado de estar juzgandola por otro reality: "Cuando me tengas que juzgar de algo, vienes y me lo dices a mi".

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La directa aludida se ha mostrado muy molesta y le ha pedido a Claudia que baje el tono de voz al hablar con ella: "No grites, señora. Eres una señora con mal fondo. No hablo a gritos". "Pues deja de hablar de mí", ha replicado la de Mallorca. En ese momento, Aratz ha salido en defensa de su grupo y se ha mostrado tajante contra Claudia:

"Lo que ha hecho es inhumano. Ha jugado con la comida, no solo de nosotros, porque dejándonos sin comer a nosotros se las goza, pero tenía dos amigos en el equipo que le daba igual dejarles con la mitad de la comida la semana que viene. Eso es de ser poco humano, eso no se hace. Eres lo peor que he visto en esta edición". Unas palabras que han aplaudido el resto de sus compañeros y a las que Claudia ha respondido: "Me la pela"

Alba y Claudia se enfrentan a la bronca más fuerte en 'SV 2026'

En las imágenes, se ha podido ver a una Alba completamente enfurecida al descubrir que su ya declarada archienemiga, Claudia Chacón se había comido las almendras que había estado abriendo durante 15 minutos. La superviviente decidía encararse a su compañera y ambas protagonizaban la bronca más fuerte hasta la fecha. ¡No te lo pierdas!

Las familias de Claudia y Maica chocan por su alianza frente a Alba Paul

La profunda lealtad de Claudia y Maica en 'Supervivientes' frente al grupo de Alba Paul, se percibe de forma muy diferente desde los platós de televisión. Para Julia, madre de Claudia, esta amistad es un salvavidas necesario. Sin embargo, desde el entorno de Maica, observan con recelo cómo esta amistad le está cerrando puertas vitales para avanzar en el concurso.