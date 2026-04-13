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Sandra Barneda

El intercambio de palabras entre Sandra Barneda y la madre de Nagore Robles ante la decisión de su hija: "Nash le diría eso si pudiera hablar"

El intercambio de palabras entre Sandra Barneda y la madre de Nagore Robles ante la decisión de su hija: "Nash le diría eso si pudiera hablar"
La conversación en directo entre Sandra Barneda y Puri, madre de Nagore Robles.. telecinco.es
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Nagore Robles, al igual que otros de sus compañeros de 'Supervivientes 2026' se enfrentaba al dilema más complicado: quedarse con su objeto personal, comer su plato favorito o tener noticias de fuera.

Nagore Robles se emociona al hablar de su objeto personal y enfrentarse a un complicado dilema
Nagore Robles se emociona al hablar de su objeto personal y enfrentarse a un complicado dilema
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Puri, la madre de la superviviente, acompañada de su perro Nash eran los que estaban al otro lado del teléfono, pese a las dudas de Nagore de hablar con ella y dedicarle unas bonitas palabras, terminaba decidiendo comerse una hamburguesa que tanto estaba echando de menos: "Lo siento, te quiero enormemente, hablo contigo cada día".

La madre de la concursante esperaba al teléfono y, al no poder hablar con Nagore Robles, nuestra presentadora compartía unas palabras con ella: "Me gustaría saludarle porque se ha quedado con las ganas y estaba con Nash, sé que si pudiera hablar le diría que se coma la hamburguesa, tú también, ¿no?"

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"Ha hecho muy bien, he hubiera dicho que se coma la hamburguesa porque falta les hace", decía Puri y ambas se despedían para acabar con esa llamada en directo durante el 'Supervivientes: Conexión Honduras'.

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