Patricia Fernández 13 ABR 2026 - 02:16h.

Nagore Robles decidía comerse una hamburguesa y renunciar a la llamada con su madre

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Nagore Robles, al igual que otros de sus compañeros de 'Supervivientes 2026' se enfrentaba al dilema más complicado: quedarse con su objeto personal, comer su plato favorito o tener noticias de fuera.

Puri, la madre de la superviviente, acompañada de su perro Nash eran los que estaban al otro lado del teléfono, pese a las dudas de Nagore de hablar con ella y dedicarle unas bonitas palabras, terminaba decidiendo comerse una hamburguesa que tanto estaba echando de menos: "Lo siento, te quiero enormemente, hablo contigo cada día".

La madre de la concursante esperaba al teléfono y, al no poder hablar con Nagore Robles, nuestra presentadora compartía unas palabras con ella: "Me gustaría saludarle porque se ha quedado con las ganas y estaba con Nash, sé que si pudiera hablar le diría que se coma la hamburguesa, tú también, ¿no?"

"Ha hecho muy bien, he hubiera dicho que se coma la hamburguesa porque falta les hace", decía Puri y ambas se despedían para acabar con esa llamada en directo durante el 'Supervivientes: Conexión Honduras'.