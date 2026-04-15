En su dilema, Gerard decide quedarse con la llamada a su familia en la que aprovecha para agradecerles emocionado los valores que le han inculcado

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En una noche marcada por los dilemas, Gerard confiesa que no ha parado de darle vueltas a este momento desde que empezó su experiencia en 'Supervivientes'. Y es que el concursante tiene que enfrentarse a una dificilísima elección entre su preciado objeto personal que, al verlo, le da fuerzas para seguir, una "carne buenísima" con patatas que podría disfrutar tranquilamente o... una llamada en directo con su familia.

El superviviente se echa las manos a la cabeza, pensativo: "Anímicamente estoy bien, yo sé que ellos quieren que esté fuerte y coma". Sin embargo, Gerard se toma su tiempo para tomar una decisión y, cuando María Lamela comienza la cuenta atrás, responde inesperadamente: "¡Llamada!".

"Me alegro de demostrar los valores que me han dado en casa"

Entre lágrimas, el manchego hablaba con su padre y su hermana. Gerard pedía visiblemente emocionado la opinión de su concurso a su familia. Sin embargo, era él quien finalmente hacía saltar las lágrimas de sus familiares al compartir todos los recuerdos que pasan por su cabeza en su estancia en Honduras.

"Nos sentimos muy orgullosos de ti, hijo", le decía su padre. "Para mí el tener una familia como vosotros para mí es ganar en la vida. Me da igual el premio de 'Supervivientes', me da igual todo. Me alegro de estar aquí y demostrar día a día los valores que me han dado en mi casa, la empatía, el compañerismo, el pensar siempre en los demás... Todo eso viene porque me habéis dado esos valores en casa", se despide Gerard.