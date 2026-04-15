Sofía Suescun reacciona al reencuentro de Dulceida y Alba Paul en 'Supervivientes 2026': "Ejemplazo de amor"
El romántico reencuentro de Dulceida y Alba Paul en 'Supervivientes': "Jamás habíamos vivido esto"
Sofía Suescun y otros influencers han reaccionado al reencuentro de la pareja en Honduras
Puedes ver la gala al completo de 'Supervivientes. Tierra de Nadie' en Mediaset Infinity
Dulceida ha viajado hasta los Cayos Cochinos y se ha lanzado del helicóptero en 'Supervivientes 2026' para reencontrarse con su mujer, Alba Paul, con la que ha protagonizado un emotivo abrazo en el mar. "Jamás habíamos vivido esto", comentaban Ion Aramendi y María Lamela mientras las influencers hablaban de su hija Aria, de la que Alba quería saber todo tras más de un mes sin verla y sin tener noticias de ella.
En redes sociales los comentarios se multiplicaron rápidamente al ver este momentazo y una de las reacciones ha sido la de Sofía Suescun, ganadora de 'Supervivientes 2018' y finalista de la primera edición de 'Supervivientes All Stars', que ha comentado en Instagram: "Ejemplazo de amor, se os quiere".
Otros influencers como Carla Flila, Jonan Wiergo, Ignacio Ayllón o Luc Loren también han comentado con corazones en el vídeo de Instagram con el reencuentro de sus amigas, que ahora están pasando 24 horas juntas en Honduras, como ya hizo Lidia Torrent hace unos días cuando fue a visitar a su novio y padre de su hija, Jaime Astrain.