Ana Carrillo 16 ABR 2026 - 20:02h.

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Adara Molinero ha participado hasta en tres ocasiones en 'Supervivientes': en la edición de 2023 quedó segunda, en el primer 'All Stars' pidió su expulsión para irse la primera y en la segunda edición de 'All Stars' fue la primera de los cinco finalistas en ser expulsada. Ahora es fan de la edición de 2026 y le ha confesado a Malbert quiénes son sus tres concursantes favoritas.

En una charla en el podcast 'Última Llamada' los dos influencers se han declarado fans de Claudia Chacón, que se acaba de salvar de la expulsión por quinta semana consecutiva. "Me encanta, me divierte tanto", ha comentado la hija de Elena Rodríguez, que ha añadido que también le está gustando el concurso de Ivonne Reyes: "Se lo curra todo, es una persona súper generosa cuando hay que compartir comida y es súper positiva".

La tercera concursante que le gusta y a la que ha expresado su apoyo público es Nagore Robles. "¡Olé ella!", ha comentado Adara, a la que le sorprendió el fichaje de la influencer por esta edición, pero que esta encantada con que se haya sumado a la aventura.

¿Qué opina de Sofía Suescun?

Adara Molinero y Sofía Suescun se llevaban bien hasta que coincidieron en la primera edición de 'Supervivientes All Stars'. Mabert le ha dicho que, para él, la ganadora de 'GH 16' es la mejor concursante de la historia del reality. Adara ha replicado: "¿Qué hizo? ¿Una noria? Sí, pero la mayor parte del tiempo estaba tumbada, podría hacer las cosas normales: pescar y esas cosas habituales que se hacen en el día a día en 'Supervivientes'".