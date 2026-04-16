Los defensores de Jaime Astrain, Claudia Chacón, Alvar, Alba Paul y Toni Elías han escogido al nominado que debería ser expulsado en la gala de hoy

Alberto Ávila, de “estar loco” del hambre a pasar de nuevo por quirófano: "Me ponía a pensar cómo lesionarme"

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Han pasado más de 40 días desde que 'Supervivientes 2026' dio el pistoletazo de salida a su nueva edición. El hambre, las condiciones extremas, la dureza de las pruebas físicas y la convivencia está provocando un desgaste emocional en los concursantes que, en las últimas galas, se ha visto premiado con reencuentros emotivos como el de Alba Paul con su mujer, Aida Domènech. Aunque si hablamos de emoción tenemos que mencionar el dilema que ha roto el corazón de Borja Silva: ¿una llamada, su objeto personal o un buen plato de comida?

El error que han cometido los concursantes y la persona que debería ser expulsada esta noche

El reality sigue su cauce y un papel fundamental lo tienen los familiares y amigos de los concursantes que, desde plató, libran la batalla contra las críticas y opiniones de la gente y los colaboradores. Por este mismo motivo, desde esta web hemos querido hablar con los defensores de los nominados y otros concursantes para conocer qué errores han cometido los participantes según ellos. Víctor, amigo de Jaime Astrain, ha sido uno de los que más se ha mojado considerando que el exfutbolista "no fue justo con Claudia" cuando no la eligió para ser la segunda en comer lasaña. Además, ha aprovechado el foco de esta entrevista para responder a las durísimas declaraciones que hijo Marisa Jara sobre Jaime.

Por otro lado, esta noche conoceremos un nuevo expulsado y en plató tienen muy claro quien debería ser el elegido. ¡Dale al play para ver las declaraciones al completo!

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Jessica Bueno y Kiko Jiménez analizan las nominaciones: "Queremos ver a los muebles desfilando"

En las galas de 'Supervivientes', además de estar los familiares y amigos, también están los colaboradores como Jessica Bueno, Terelu Campos, Kiko Jiménez o Miri Pérez-Cabrero para aportar un punto de vista analítico sobre lo que está ocurriendo en Honduras bajo su propia experiencia.

Para el novio de Sofía Suescun las nominaciones deberían tener un giro importante para que salgan nuevas caras a la palestra: "Lo ideal es que todo el mundo salga, que no siempre salgan los mismos, porque luego casualmente los que salen nominados son los que más juego dan y los que más nos entretienen y siempre tenemos que despedir gente así que nos gusta y que nos entretiene". Jessica Bueno cree que en las nominaciones siempre "se va a lo fácil": "Tiras por quien has tenido siempre una disputa, con quien te has llevado mal en algún momento aunque hayas hecho las paces".

¡Dale al play para ver las entrevistas al completo!