Ana Carrillo 16 ABR 2026 - 17:11h.

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Dulceida ha pasado 24 horas en los Cayos Cochinos como si fuera una concursante más de 'Supervivientes 2026' para estar al lado de su mujer, Alba Paul, con la que protagonizó un emotivo reencuentro en el mar en 'Tierra de Nadie'. Esta noche, en la gala 7, se verán las imágenes de su romántica noche juntas - y llegará una persona "muy famosa" con una misión, habrá expulsión definitiva y una mudanza exprés -, pero la influencer ya ha contado algunos detalles en sus stories de Instagram tras su regreso al hotel, donde le esperaba su teléfono móvil.

"Esta es mi cara después de llorar muchísimo por la despedida con Alba", ha comenzado diciendo Dulceida, que ha anunciado que ya pone rumbo a España tras su intensa visita a Honduras, en la que ha podido descubrir cómo es la experiencia de 'Supervivientes' en primera persona: "Ha sido una experiencia increíble, he tenido la oportunidad de pasar 24 horas como una superviviente".

"Es muy fuerte y ha sido muy bonito, espero haberle dado muchos ánimos, porque amor ya sé que le he dado", ha comentado la creadora de contenido, que ha añadido que le "encantó" saltar del helicóptero como hacen todos los concursantes. Esta noche del jueves 16 de abril, a las 21:45 en Telecinco comienza la gala 7 de 'Supervivientes 2026' con Jorge Javier Vázquez y María Lamela, en la que se verán las imágenes de la estancia de Dulceida en los Cayos Cochinos.