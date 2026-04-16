Jessica Bueno, Kiko Jiménez y Miri Pérez-Cabrero se sinceran sobre los concursantes que prefieren ver en Honduras ahora como espectadores

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La convivencia en ‘Supervivientes 2026’ atraviesa uno de sus momentos más intensos cuando el desgaste físico y emocional empieza a pasar factura en Honduras. En los últimos días, el reality ha dejado imágenes de tensión, decisiones estratégicas y momentos al límite que están marcando el rumbo de la edición.

Uno de los focos principales ha estado en los conflictos entre concursantes. Las discusiones han ido en aumento, hasta el punto de que algunos participantes, como José Manuel Soto, han denunciado actitudes que consideran excesivas dentro de la convivencia.

Pero no todo han sido enfrentamientos. En la última gala de ‘Supervivientes 2026’ también nos ha dejado momentos de máxima emoción, como el esperado reencuentro entre Dulceida y su pareja Alba Paul tras un espectacular salto en helicóptero bautizado ya como el ‘Dulcesalto’. Un gesto que no solo emocionó a los concursantes, sino a la audiencia del programa que, como se puede ver en la redes sociales, han llorado con este profundo amor que se tienen la una a la otra.

En paralelo, las pruebas siguen siendo determinantes tanto para elegir la mejor playa como para obtener recompensas. La temida “noria infernal” volvió a demostrar la dureza del concurso con un susto incluido, recordando que no solo la convivencia es extrema, sino también los retos físicos a los que se enfrentan los participantes.

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¿Están nominando a los más débiles del grupo o a los más conflictivos?

El desgaste de la convivencia se ve reflejado en las nominaciones y el cambio de equipos ha traído nuevos nombres a la palestra. Debido a ello, desde esta web, hemos abierto el debate entre los colaboradores y exconcursantes de ‘Supervivientes’ para ver qué opinan y saber su análisis de lo que está ocurriendo en Playa Victoria y Playa Derrota.

Para Kiko, suelen salir los más conflictivos porque “molestan y quitan protagonismo”, mientras que Jessica considera más lógico señalar a quienes dificultan la convivencia. Miri coincide en que, en general, el foco termina en quienes generan más tensión. ¡Dale al play para ver sus declaraciones al completo!

¿Un concursante que gane todo y te caiga mal o uno que pierda, pero sea majo?

De ser concursantes a convertirse en unos verdaderos expertos en el reality. Los mencionados colaboradores han respondido a varias preguntas sobre los participantes. Jessica Bueno lo tiene claro: prefiere a alguien que “entretenga, levante el ánimo y sea buena persona”, aunque no destaque en las pruebas. En la misma línea, Kiko Jiménez apuesta por perfiles que generen emociones, incluso villanos necesarios que provoquen rechazo, mientras que Miri Pérez defiende a quienes lo dan todo aunque no ganen.