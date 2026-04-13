Los colaboradores señalan al superviviente que mueve los hilos en Honduras desde la sombra: “Menea el avispero”

telecinco.es 13 ABR 2026 - 15:15h.

Los colaboradores de Telecinco analizan quién podría estar moviendo los hilos en 'Supervivientes', qué perfil revolucionaría Honduras y por qué Ivonne Reyes se ha convertido en una de las protagonistas tras su salvación

Los colaboradores de 'Supervivientes' cargan contra los concursantes "mueble": "Están ahí callados mientras cobran"

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Las tramas de 'Supervivientes 2026' vuelven a estar en el centro del debate, y esta vez no solo por lo que ocurre en Honduras, sino también por lo que opinan desde plató algunos de sus rostros más reconocidos. En en exclusiva para esta web, colaboradores de Telecinco como Pepe del Real, Alexia Rivas, Adriana Dorronsoro e Irene Rosales analizan el rumbo del concurso, poniendo sobre la mesa las grandes incógnitas de la edición.

La gran pregunta que sobrevuela el reality es clara: ¿hay alguien moviendo los hilos en la sombra? Las respuestas, lejos de coincidir, evidencian que el concurso está más abierto que nunca. Mientras algunos colaboradores apuntan a determinados perfiles como posibles estrategas dentro del grupo, otros consideran que no existe un liderazgo oculto como tal y que todo lo que ocurre responde a dinámicas mucho más visibles.

En este sentido, hay varios nombres que empiezan a destacar dentro de la convivencia. Concursantes que ya han protagonizado momentos de tensión o que, por su carácter, parecen tener un papel clave en el desarrollo del reality. El debate también se traslada a una cuestión que siempre genera interés: ¿qué colaborador debería viajar a Honduras para revolucionar la convivencia? Las respuestas dejan entrever que el perfil ideal sería alguien directo, sin filtros y con capacidad para generar contenido desde el primer momento. Nombres propios salen a relucir en esta quiniela, todos ellos con experiencia en televisión y con un carácter lo suficientemente fuerte como para alterar el equilibrio del grupo.

Por último, el vídeo aborda uno de los temas más comentados de la semana pasada: la salvación de Ivonne Reyes. Una decisión que ha sorprendido a muchos y que ha generado todo tipo de interpretaciones entre los colaboradores. Su evolución dentro del concurso no está pasando desapercibida, y su continuidad la sitúa como una de las figuras más observadas en estos momentos.

Con opiniones divididas, estrategias en duda y varios nombres propios acaparando el foco, 'Supervivientes' atraviesa una fase clave en la que cualquier movimiento puede cambiarlo todo. Y, como refleja este vídeo, ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo sobre quién lleva realmente las riendas del concurso.

Dale play al vídeo que encabeza esta noticia y únete al debate.

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Gabriela Guillén ya está de vuelta en España tras su expulsión de 'Supervivientes 2026', una experiencia breve en duración pero intensa en lo emocional. En exclusiva para esta web, la exconcursante ha hecho balance de su paso por el reality y reconoce que, aunque “exprés”, ha sido “muy profundo”. Dale play.