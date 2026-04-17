Antía Troncoso 17 ABR 2026 - 01:00h.

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En 'Supervivientes', la higiene diaria es todo un reto debido a las duras condiciones extremas que obligan a los participantes a adaptarse en su día a día. Ante la falta de recursos, los concursantes se las ingenian para poder mantenerse limpios, con unos trucos ideados por Maica y Nagore, que han dejado atónito a Jorge Javier. ¡No te lo pierdas!

Durante la gala de esta noche, Jorge Javier conectaba con los concursantes en palapa y se dirigía a Nagore para conocer su versión de la última disputa que había tenido con Ingrid. Momento en el que la superviviente explicaba que por las noches suele dejar una luz encendida, porque, en vez de ir a la letrina a la que van todos los concursantes a hacer sus necesidades, ella va a otra parte.

Curioso por saber a lo que se refería la concursante, el presentador le preguntaba al respecto y Nagore respondía: "Me he buscado mi propio baño. Una señora necesita su aseo propio”. Seguidamente, la concursante explicaba los detalles sobre su método: "Al fondo de la playa, en un rincón, te llevas dos hojas bien grandes, dependiendo un poco del tránsito y atinas, pones papel, envuelves el paquetito bomba y lo dejas en la letrina. Cada uno elige su lugar"

Los trucos de higiene íntima de Maica y Nagore: "Peelings naturales"

Con tono de humor, el presentador se dirigía a Maica, que en 'Supervivientes' está haciendo frente a su fobia a los microbios, y le preguntaba con ironía: "¿Has llegado imaginar la de bacterias que podría tener la palma de la mano de Nagore si tocara una caca". Una pregunta a la que la concursante respondía de inmediato: "Tenemos nuestros trucos. Nuestros peelings naturales después de hacer nuestras necesidades".

Ante la cara de incredulidad de Jorge Javier, Maica Benedicto explicaba en que consistían esos trucos: "En el fondo del mar está la arena, entonces cogemos la arena y nos quitamos las células muertas de la mano con la arena y después la sal y todo eso... Exfoliante natural".

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Al escuchar eso, Jorge Javier, cada vez más sorprendido, le preguntaba a Maica: "¿Os pasáis la arena por el ojete también?" A lo que Maica respondía sin filtros: "Aquí la higiene es mínima, una evoluciona. Lleva sus sales y sus cosas, pues qué vamos a hacer si la costra intestinal también se tiene que limpiar".