Pedro Jiménez 20 ABR 2026 - 01:57h.

La concursante ha protagonizado un emotivo encuentro con su madre y, posteriormente, ha recibido la llamada de su marido Ibai Gómez

Claudia estalla como nunca ante Gerard tras su decisión en el dilema "más complicado" de esta edición... ¡y se va en pleno directo!: Nagore, señalada

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Ingrid Betancourt ha recibido una inesperada sorpresa durante la gala de 'Supervivientes. Conexión Honduras' que ha tenido lugar este domingo en Telecinco. Para ello, Sandra Barneda le ha pedido que se dirigiera a la antigua playa, en donde habían dejado muchas cosas olvidadas, para tener ocasión de recuperarlas. Lo que no se imaginaría esta es la visita tan especial que recibiría en plena 'excusa' que la presentadora le había planteado, para sorpresa de ella y que la haría romperse como nunca.

Tras subirse a la barca e ir a la playa en la que estaban ella y el resto de sus compañeros hace escasos días, Ingrid se ha dirigido a una caja en la que se imaginaría que habría algo de valor para llevársela consigo... ¡su madre Raquel ha aparecido de repente! Madre e hija han protagonizado un emotivo reencuentro, dándose un cariñoso abrazo al verse, restregándose en la arena de la playa y con los ojos lacrimógenos y llenas de alegría, poniéndose al día de todo.

Pero las sorpresas para Ingrid no se acabarían: más adelante, la concursante ha recibido la llamada de nada más y nada menos que de Ibai Gómez, su marido. El exfutbolista del Athletic Club de Bilbao ha entrado en llamada para darle todos los ánimos posibles y motivarla al máximo en este ecuador de aventura en el que se encuentra la concursante. Un chute de energía total y que le ha servido y mucho a Ingrid, a pesar de que al exfutbolista le hemos visto muy nervioso en su mensaje y con la "voz temblorosa".

"Te amo mi amor. Gracias", ha dicho Ingrid. "Yo también te amo, sigue así que eres un ejemplo y estamos todos súper orgullosos", ha dicho Ibai, en lo que ha sido su último intercambio de palabras en 'Supervivientes 2026'. La concursante se ha roto por completo, sin poder hablar y absolutamente emocionada.