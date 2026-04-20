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Claudia estalla como nunca ante Gerard tras su decisión en el dilema "más complicado" de esta edición... ¡y se va en pleno directo!: Nagore, señalada

Claudia estalla como nunca ante Gerard tras su decisión en el dilema "más complicado" de esta edición... ¡y se va en pleno directo!: Nagore, señalada Supervivientes 2026 Conexión Honduras Top Vídeos 729
Claudia estalla ante Gerard en 'Supervivientes' tras su decisión en el dilema "más complicado". telecinco.es
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Gerard Arias se ha enfrentado al "dilema más difícil y complicado" tras ser el ganador de la mítica 'Batalla de titanes' que ha tenido lugar este domingo en 'Supervivientes. Conexión Honduras'. Un dilema que ha pasado por elegir qué compañeros disfrutarían y cuáles no de una espectacular barbacoa. Mientras los primeros serían los encargados de comerse hasta las últimas migajas, los segundos se encargarían de cocinarle todo al resto.

Pero no es eso lo que ha causado reacciones de todo tipo, si no más el hecho de lo que ha significado ver tal banquete de carne después de 42 días de aventura. La reacción de los concursantes ha sido de emoción total, con Maica y Alba Paul como las más afectadas, sin llegar a creerse lo que sus ojos estaban viendo.

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"Madre mía", ha dicho Gerard, que no podía decir todavía nada a sus compañeros, puesto que estaban todavía 'cegados' por una venda: "Dios santo lo que hay... hay para no pasar hambre durante mucho tiempo". Posteriormente, los compañeros se han quitado la venda de los ojos y las reacciones se han sucedido: "No me lo puedo creer", se ha escuchado decir entre alguno de ellos.

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Finalmente, Gerard Arias ha comenzado con su complicada elección, repartiendo un total de cinco tenedores a aquellos que quería que disfrutasen de la barbacoa junto a él y dándole al resto delantales, siendo estos los cocineros.

Soto, Claudia Chacón, Borja, Maica y Nagore han sido los afortunados de disfrutar de la barbacoa, mientras que el resto han tenido que ponerse al mando de los fogones y dar lo mejor de sí para que los concursantes nombrados anteriormente degustasen una deliciosa e inédita barbacoa.

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Claudia Chacón explota como nunca ante Gerard Arias

Con el último tenedor, Claudia ha protagonizado un episodio que ha hecho estallar todo por los aires. Gerard ha elegido a Nagore como la última en degustar la barbacoa y la que fuera su compañera en 'La isla de las tentaciones 9' ha explotado como nunca ante Gerard, tachándolo de "buscafamas" y señalando a Nagore Robles, sin entender por qué la había elegido a ella cuando llevaba menos en Honduras, mientras que ella lleva desde el primer día. ¡Dale play al vídeo y disfruta de este momentazo!

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