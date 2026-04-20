Pedro Jiménez 20 ABR 2026 - 02:30h.

El concursante, que ha tenido una noche llena de altibajos, no ha ocultado su sorpresa al saberlo: "Me has fallado como persona y concursante"

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Gerard Arias fue señalado por Alvar Seguí de la Quadra Salcedo después de que este hiciera uso del privilegio de su Tridente Dorado. Pues bien, durante la gala de este domingo de 'Supervivientes. Conexión Honduras', el concursante ha descubierto su condición de nominado, puesto que hasta entonces no lo sabía, ya que el cineasta debía mantener en secreto este movimiento que hizo y que trastocó por completo las nominaciones. La decepción de Gerard ha sido total, que no ha tardado en transmitírselo así a Alvar.

"Feísimo... me parece lo más rastrero y ruin que se podía haber hecho", ha señalado un Gerard que cree que esas cosas no se pueden hacer con alguien con quien ha estado desde el minuto uno pescando y haciendo muchas labores de superviviencia juntos, a pesar de tener sus diferencias.

"Que se quiera quitar un rival de esa manera cuando en mi equipo hay gente con la que no tiene nada de confianza... me has fallado como persona y concursante. Un rival pésimo, no me lo esperaba", ha añadido. Y es que a Gerard se le ha visto muy molesto: "Nunca lo habría hecho yo con él", ha dicho, tachándole de "cobarde" y de "mal rival".

Alvar ha pedido el turno de palabra, dejando claro que no tiene ninguna duda de que Gerard "no se va a ir": "Es uno de los grandes concursantes de esta edición. No va a salir nominado". Gerard Arias ha tildado estas palabras de "cobardes", sin valerle de nada su justificación.