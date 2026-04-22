Patricia Fernández 22 ABR 2026 - 00:09h.

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Gerard Arias y Claudia Chacón se enfrentaron a causa de la recompensa el pasado domingo y esto acabó desatando unos “acontecimientos muy serios” por los que se ha abierto una palapa excepcional. Y es que sucedía “algo inaceptable que no se puede permitir” durante dicho enfrentamiento entre Gerard y Claudia en la barca de vuelta a sus correspondientes playas.

Un choque en el se produjeron “graves cruces de acusaciones” y un comentario de Gerard hacia Claudia que acababa con el superviviente saliendo de la palapa y asegurando querer abandonar 'Supervivientes 2026': "Lo que he hecho quiero que se sepa que no se hace, si puedo abandono el programa y me voy a mi casa, no quiero seguir aquí".