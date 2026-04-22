Pedro Jiménez 22 ABR 2026 - 00:28h.

La modelo ha sido la más afectada tras la mayor bronca desde que 'Supervivientes 2026' arrancó en Telecinco: esto ha dicho en la palapa

Gerard huye desconsolado de la palapa tras su inaceptable enfrentamiento con Claudia: "Lo que he hecho no se hace, no quiero seguir aquí"

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Gerard Arias y Claudia Chacón han traspasado todos los límites tras una tremenda discusión en la barca que tuvo lugar después del brutal estallido de la concursante durante la pasada gala, presentada por Sandra Barneda, en donde vimos a la ex de 'La isla de las tentaciones 9' totalmente fuera de sí. Una discusión por la que van a recibir un castigo y que ha generado todo tipo de reacciones en la palapa, abierta de manera expecional.

La primera de ellas la del propio Gerard, quien se ha marchado arrepentido y amenazando con abandonar... y otra la de Maica Benedicto, amiga de este último y de Claudia y quien se ha visto en una tesitura muy difícil de explicar para ella.

Y es que Maica, como amiga de los dos, ha señalado lo siguiente: "Tengo un nudo aquí...", palabras que nos hacen ver lo complicado que ha sido para ella, de alguna manera, 'posicionarse'. Tras ello, ha contado que en la barca lo pasó muy mal, puesto que vio "límites que se pasaron" que no supo ni cómo se llegó a ese extremo. "Son dos personas importantes. Eso de reírse cuando una persona está muy nerviosa", ha señalado, dirigiéndose a Gerard Arias, con quien se le ha visto un tanto más disgustada.

Además, más adelante, ha comentado que le da "mucha vergüenza todo estos temas": "Ya he hablado con ellos y no tengo que decirles delante de una cámara lo mal que lo han hecho. Se han pasado y más aún por no pedir disculpas en el momento. Llevo agobiada un rato, porque no me gustan los gritos, y menos estas líneas. Lo paso mal, lo sufro y no estoy en mis mejores días desde el domingo. Estoy avergonzada".