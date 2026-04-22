Estos son los dos noticiones que adelantan lo que sucederá en la gala del jueves, 23 de abril

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En mitad de la gala de 'Supervivientes. Tierra de Nadie', Ion Aramendi pide "atención" porque tiene un notición que marcará la gala del próximo jueves: "Inauguramos la 'Zona parásita'". Algo que "los fans de supervivientes saben lo que es", asegura. "¡Alguien podrá regresar a la aventura!", señala. Sin embargo, habrá que esperar hasta el 23 de abril para saber el cómo y el quién de la mano de Jorge Javier Vázquez.

Pero esto no es todo, ya que el presentador trae consigo un segundo notición: "El jueves nominaciones nunca vistas. Fin de las estrategias, fin de los amiguismos... Nominaciones como nunca antes habéis visto".