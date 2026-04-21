Ana Carrillo 21 ABR 2026 - 20:28h.

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Jaime Astrain regresa a España tras haber permanecido cerca de dos meses en 'Supervivientes 2026'. El exfutbolista pidió su expulsión porque tiene una lesión crónica de rodilla y sentía que el dolor no iba a permitirle dar lo mejor de sí y podría suponer "un lastre" para su equipo. En Madrid le esperan con los brazos abiertos su novia, Lidia Torrent, y la hija de tres años que tienen en común, Elsa.

En un evento celebrado horas antes del regreso de Jaime a España, la influencer ha explicado en declaraciones a 'Europa Press' que su hija "muy ilusionada, muy contenta" con la vuelta de su padre: "Yo ya le he puesto en contexto: 'Papá ya ha cogido todas las cosas de Honduras, está de camino'. De hecho, ella decía: 'Es lo que le voy a decir a la profe en cuanto la vea'".

La hija de Elsa Anka ha revelado que han preparado juntas un bizcocho y que le han hecho "un dibujo gigante, rollo pancarta": "Y también le he comprado como todas las cosas que más le gustan. Un gazpachito, su helado favorito. Le tengo la nevera como repleta de las cosas que más le gustan".

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"¿Habéis salido más fortalecidos todavía?", le ha preguntado entonces la reportera, ante lo que Lidia Torrent ha comentado: "No lo sé, tengo que verle, tengo que hablar con él".