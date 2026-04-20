Claudia se sincera tras su estallido contra Gerard y aclara qué piensa de la postura de Maica: "Estoy fatal"

Ana Carrillo 20 ABR 2026 - 16:57h.

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Claudia Chacón se ha sincerado tras el fin de 'Supervivientes 2026. Conexión Honduras 7' y le ha contado a los compañeros de la organización cómo se encuentra tras su estallido contra Gerard Arias por no escogerla para disfrutar de una barbacoa y elegir a Nagore Robles, que lleva menos tiempo que ella en el concurso. "Estoy fatal, me ha dolido mucho lo que ha hecho Gerard, básicamente se ha retratado él solo", comienza diciendo la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' en el vídeo que encabeza este artículo.

"Lo ha hecho porque es un bienqueda", ha añadido la mallorquina, que afirma conocer bien al bombero - tuvieron un romance en la novena edición de 'La isla de las tentaciones' - y que, por eso, tiene tan claro que ha escogido a la influencer: "Sabe que Nagore le conviene porque es una persona televisivamente potente".

Claudia también ha expresado su decepción con las personas a las que consideraba sus amigos: "Veo que yo siempre doy por esas amistades y ellos no"; pero ha sacado de la ecuación a Maica Benedicto, que es amiga tanto de Gerard como de ella, y que fue a consolarla cuando la vio hundida: "Es la única persona que de verdad me está demostrando".

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Entre lágrimas, Claudia se ha sincerado con el equipo: "Estoy cansada de ser la nominada, la que no come, la última... ¿Por qué? ¿Es porque tengo carácter? No sabía que en vez de 'Supervivientes' era a ver quién queda mejor para llegar a la final". Tienes sus declaraciones al completo en el vídeo que encabeza el artículo, ¡dale al play!