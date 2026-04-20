Ana Carrillo 20 ABR 2026 - 16:15h.

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Claudia Chacón ha estallado como nunca contra Gerard Arias, que no la eligió para compartir la recompensa de la barbacoa y que prefirió compartir ese privilegio con Nagore Robles. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' explicó que había tenido un vínculo especial con el bombero y que consideraba que se merecía comer más que su compañera, que disfrutó de una hamburguesa la semana pasada al rechazar la llamada con su madre y que lleva menos tiempo que ella en 'Supervivientes 2026'.

En las redes sociales no han tardado en llegar las reacciones al estallido de Claudia y una de las colaboradoras que se ha pronunciado ha sido Terelu Campos, que vivió la experiencia de 'Supervivientes' el año pasado. "¡Ojalá los seguidores de Claudia voten para salvar a cualquiera de los nominado y se vaya Gerard! ¡Claudia jamás le hubiera hecho eso a él! ¡Qué miedo le tiene a Nagore! ¡Qué pena! ¡Para mí acaba de cargarse su concurso!", ha comentado la madre de Alejandra Rubio.

Álex Ghita, que quiso abandonar esta edición desde la primera semana, se ha mostrado sorprendido y le ha respondido en la zona de comentarios del post mostrándole su indignación: "Que Instagram me enseñe esto a las 8:00 de la mañana interrumpiendo mi desayuno. Precisamente tú para hablar de quién se carga o no un concurso… tiene tela, solo te ha faltado ya proclamarte ganadora de esta edición, directa desde el sofá".

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El exnovio de Adara Molinero considera que "ahora más que nunca Gerard debe continuar" y ha manifestado que está cansado "de escuchar siempre los gritos", criticando la actitud de la amiga de Maica Benedicto. "Pedir la expulsión de alguien que aguanta provocaciones diarias sin caer en la trampa… ¡no lo entiendo, Terelu!", le ha dicho Álex a la colaboradora de '¡De viernes!'.