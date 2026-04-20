Supervivientes Madrid, 20 ABR 2026 - 18:24h.

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Las reacciones y consecuencias tras el gran enfrentamiento protagonizado anoche por Claudia y Gerard en torno al reparto de la barbacoa que lograron los ganadores de Batalla de Titanes; la salvación de uno de los cuatro nominados -Almudena, Claudia, Ingrid y Gerard-; juegos de recompensa y de prelíder; y un nuevo encuentro con castigos en juego en la Zona Roja, centrarán la atención de la séptima gala de 'Supervivientes. Tierra de Nadie' que Ion Aramendi y María Lamela conducirán este martes 21 de abril a partir de las 23:00h en Telecinco.

El programa, que analizará lo sucedido anoche -un episodio que ha intensificado las fricciones y abierto nuevas brechas en la convivencia-, también abordará cómo están cambiando las rutinas, jerarquías y equilibrios tras la nueva configuración de los equipos.

Por otro lado, los supervivientes afrontarán dos nuevos y espectaculares juegos. En el primero, de recompensa, titulado 'El reto de Tánatos', los equipos deberán trasladar a uno de sus miembros encerrado en una jaula, superando diversos obstáculos hasta completar el recorrido. Al llegar al final, el superviviente elegido deberá extraer una llave oculta en la jaula, liberarse y abrir un cofre que contiene las piezas de un gran puzle. El equipo que logre completarlo en el menor tiempo posible se proclamará vencedor. En el segundo, de prelíder, los concursantes lucharán por clasificarse para el juego de líder de este jueves.

Por último, el programa, que recibirá en el plató al último expulsado, Jaime Astrain, acogerá una nueva reunión de los supervivientes en la Zona Roja, donde además de tratar de resolver sus conflictos podrán imponer un castigo al miembro más votado de cada equipo.