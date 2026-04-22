La actriz y exconcursante ha confesado las secuelas que le ha dejado el concurso y las pesadillas que sufre desde entonces

Los colaboradores opinan duramente del abandono de Alejandra de la Croix: "Se debería penar estas actitudes"

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Madrid vivió este martes una tarde de focos, cultura y televisión con la premiere de ‘El homenaje’, la nueva serie producida ejecutivamente por Elsa Pataky en el emblemático Círculo de Bellas Artes. Entre los rostros que desfilaron por la alfombra roja destacó la presencia de Alejandra de la Croix, que reapareció públicamente tras su reciente y comentado paso por ‘Supervivientes 2026’.

Su participación en el reality ha sido una de las más breves, pero intensas de la edición. La actriz, cineasta y activista terminó abandonando el concurso tras atravesar una crisis emocional marcada por ansiedad y agotamiento extremo durante su estancia en Honduras. Una decisión que sacudió la dinámica del programa, y tras intentar Jorge Javier convencerla en varias ocasiones y reflexionar acerca de ello, puso fin con su adiós definitivo.

Alejandra de la Croix habla de su paso por Honduras

Lejos de idealizar la experiencia, de la Croix ha concedido una entrevista en exclusiva a esta web - puedes verla al completo dando play al vídeo que encabeza la noticia - donde fue clara sobre las secuelas que arrastra tras su regreso: reconoce haber desarrollado hábitos compulsivos con la comida y sufrir pesadillas recurrentes en las que revive el caos del concurso. “Estoy todo el rato comiendo… me da miedo pensar que me falta comida”, confesó, evidenciando el impacto psicológico que deja el formato.

En su caso, la gaditana admitió también cierta decepción personal por no haber alcanzado el nivel que esperaba de sí misma, aunque lo asume con naturalidad: “Cuando no se puede, no se puede”.

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Así ve el concurso desde fuera: sus favoritos

Ya fuera del reality, la actriz está siguiendo muy de cerca la evolución de sus compañeros. Tiene claro su favorito para ganar: Alvar, a quien define como alguien que “es aventura en estado puro”. También destaca el papel estratégico de Gerard, a quien considera uno de los concursantes que mejor está jugando sus cartas dentro del reality.

Como influencer, le preguntamos también por Alba Paul, a la que elogió por su resistencia y evolución en el concurso. La mujer de Dulceida se ha consolidado como una de las protagonistas de la edición, liderando equipos y enfrentándose a tensiones internas en una dinámica cada vez más compleja.

Su relación con la audiencia y las redes sociales

Sobre la percepción del público, de la Croix se muestra prudente. Ha optado por mantenerse alejada de redes sociales tras su salida, ya que es consciente del impacto que pueden tener los comentarios. Aun así, cree haber sido comprendida: “Al otro lado hay personas que tenemos sentimientos”, subrayó, en un llamamiento a la responsabilidad digital.

¡Dale al play para ver la entrevista al completo!