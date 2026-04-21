¿Amistad real o estrategia por fama? El polémico gesto de Gerard con Nagore que incendió a Claudia

telecinco.es 21 ABR 2026 - 20:30h.

Los colaboradores analizan la última polémica de Honduras: ¿Se ha acercado Gerard a Nagore robles por puro interés?

Los colaboradores señalan al superviviente que mueve los hilos en Honduras desde la sombra: “Menea el avispero”

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La última gala de 'Conexión Honduras' de 'Supervivientes' ha dejado una herida abierta. El inesperado movimiento de Gerard, prefiriendo dar su recompensa a Nagore Robles frente a su amiga de fuera Claudia, ha provocado un auténtico terremoto entre nuestros colaboradores también. Pepe del Real, Adriana Dorronsoro, alexia Rivas, Julen Pereira y Marta López analizan la polémica que ha dado mucho de que hablar.

¿Lealtad o supervivencia mediática?

¿Ha sido una traición en toda regla o una jugada maestra? Las opiniones están más divididas que nunca, aunque para algunos la situación no tiene confusión: Claudia tiene toda la razón para estar dolida. Pepe le da toda la razón a la concursante y califica la actitud de Gerard como un "auténtico papelón", mientras que otra expresa que ese tipo de traiciones entre amigos son inadmisibles, incluso en las condiciones extremas de la isla.

Sin embargo, el enfoque cambia cuando se analiza la psicología del bombero. Adriana Dorronsoro apunta a una teoría más personal: cree que Gerard simplemente "no soporta a Claudia" y ha preferido buscar una nueva alianza con Nagore. Una visión que choca con la de Alexia Rivas que, con su olfato televisivo, celebra el conflicto que genera más show, aunque no duda en tachar a Gerard de "pelota" con la presentadora. Por su parte, Julen Pereira se mantiene fiel a su amigo Gerard, aunque reconoce que le horroriza ver a Nagore regodearse con la comida frente a los compañeros que están sin comer.

El peso del "ejército" de Nagore

El debate sube de tono al preguntarse si este acercamiento es por una verdadera afinidad o simplemente por buscar protagonismo. Es aquí donde Pepe del Real lanza un dardo: "Gerard quiere ganarse el favor del ejército de seguidores de Nagore", dice rotundo. Algo que Alexia apoya al ver cómo el concursante parece "agachar las orejas" con la fuerza mediática de Nagore. En cambio, otra colaboradores rompen una lanza a favor de Gerard asegurando que él tiene su propio brillo y no necesita colgarse de la fama ajena.

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Al ponerse en los zapatos de los protagonistas, el plató no termina de coincidir, ya que algunos aseguran que, de ser Claudia, les habría "montado un pollo todavía mayor", mientras que otros le habrían dado la comida simplemente "por no escucharla". Un dilema de supervivencia donde, una vez más, se demuestra que en Honduras la lealtad es un lujo que no todos pueden permitirse. ¿Es juego o traición?

Dale play al vídeo y descubre quién tiene razón en esta guerra de egos.