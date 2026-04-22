Las chicas de 'Playa Victoria', entre ellas Marisa Jara, hablan abiertamente sobre sexo y su marido reacciona desde plató

No te olvides: En Mediaset Infinity puedes volver a ver las galas de 'Supervivientes'

Compartir







En el plató de 'Supervivientes. Tierra de Nadie' se encuentra Miguel, el marido de Marisa Jara, a quien Ion Aramendi comenta en persona que su mujer ha hablado de sexo y "de lo contenta que está contigo", señala.

Es en este momento en el que se ve las chicas de Playa Victoria sentadas en la arena hablando sin tapujos sobre sexo. "Yo soy pajona, ¿tú eres pajona?", pregunta Nagore Robles. Algo que, asegura Marisa Jara, le da "pereza".

"Tú marido ahí esclavizado metiendo horas extra. Tiene que tener la nariz el pobre como la de Michael Jackson", bromea la colaboradora de televisión. "Él está encantado", confiesa la superviviente.

Así ha reaccionado el marido de la superviviente

"¿Algo que comentarnos algo sobre este aspecto?", le pregunta interesado el presentador al finalizar el video. "Si ella lo dice, todo perfecto", responde entre risas Miguel en el plató. "Miguel 'El generoso' te llaman. Ya tienes mote", bromea Ion Aramendi dándole la mano.