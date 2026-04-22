Patricia Fernández 22 ABR 2026 - 03:40h.

Los compañeros de los nominados se posicionan sobre quién prefieren que sea el salvado entre Gerard y Claudia

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Almudena Porras, Claudia Chacón, Gerard Arias e Ingrid Betancor comenzaban la noche de 'Supervivientes: Tierra de nadie' como nominados y uno de ellos, el más votado por la audiencia, iba a ser el salvado. Todo en la noche más complicada desde que comenzase la aventura tras el durísimo enfrentamiento entre Claudia y Gerard que hacían que se viviesen momentos muy complicados en una palapa abierta de manera excepcional para abordar este conflicto.

Tras todo lo ocurrido, llegaba el momento de descubrir quién se libraba de la expulsión del próximo jueves. María Lamela iba cortando las primeras cuerdas, que eran la de Almudena e Ingrid Betancor, quedando Gerard y Claudia para el final: entre ellos iba a estar la salvación.

"Máxima tensión, todo bajo la atenta mirada de sus compañeros, muy pendientes de una salvación decisiva después de la noche más complicada de la aventura", entonaba María Lamela, pero antes de descubrirse quién de ellos salía de la lista de nominados, sus compañeros se posicionaban con quién preferían que continuase en Honduras y saliera del peligro de la expulsión, lo que ambos escuchaban atentamente.

Y llegaba el momento, María Lamela, con el machete en la mano, finalmente cortaba la cuerda de Gerard Arias que caía al agua y Claudia, que se convertía en la salvada no podía esconder su emoción ante esto, lo que agradecía y corría a celebrar con sus compañeros: "No me lo estoy creyendo".

Por tanto, Almudena Porras, Gerard Arias e Ingrid Betancor continúan nominados: ¡ya puedes votar a quién quieres salvar a través de la app de Mediaset Infinity de manera completamente gratuita!

Colaboradores y familiares opinan sobre el enfrentamiento entre Gerard y Claudia en 'Supervivientes'

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Después del fuerte enfrentamiento de Claudia y Gerard por la polémica recompensa y la apertura de una palapa excepcional, hemos hablado en exclusiva para nuestra web con colaboradores, exconcursantes y familiares de ambos para conocer sus primeras reacciones sobre lo ocurrido.