Antía Troncoso 24 ABR 2026 - 00:37h.

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Maica Benedicto está cansada de los constantes enfrentamientos entre sus dos amigos, Gerard Arias y Claudia Chacón, en especial tras su última y fuerte discusión por la que fueron sancionados. La superviviente está harta de verse entre medias y, avergonzada por el comportamiento de ambos, ha decidido desentenderse. Unas palabras que las que los dos implicados han reaccionado en la palapa y por las que Gerard ha terminado manifestando su decepción con Maica.

La que fuera concursante de 'Gran Hermano', cansada de verse envuelta en el conflicto de Gerard y Claudia, se desahogaba con sus compañeros de 'Playa Derrota': "Es difícil esta situación. Estoy pasándolo mal porque la energía la absorbo, empatizo y me avergüenza esta situación".

"Me da rabia estar con ellos como si fueran niños pequeños y no paran. ¿Por qué me tengo que ver envuelta en separar a dos personas que son adultas. Me voy a desentender, porque ya esto me afecta", fueron las palabras de Maica Benedicto que los concursantes han escuchado en la gala de esta noche.

La decepción de Gerard con Maica: "Yo he dado la cara por ti"

Tras las imágenes, Maica se ha explicado: "Estoy avergonzada no de ellos, sino de la situación a la que llegan cada vez que discuten. Me meto yo, porque quiero nadie me obliga, es porque les tengo cariño. Me preocupo y después me drena la energía, se me va la alegría. Ya suficientes barreras paso internas. He decidido que cuando los vea discutiendo no me voy a meter".

A continuación, Gerard Arias ha tomado la palabra para sincerarse con su amiga sobre cómo se siente: "Maica, te quiero muchísimo, entiendo que esto te drene, pero, ¿quieres saber cómo me siento yo contigo?". "Dilo", le ha respondido Maica. "En algunos momentos un pelín decepcionado", ha dicho él, que explicaba seguidamente el motivo de su decepción:

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"El otro día cuando me sentía falta no vi que saltaras y dijeras 'conozco a Gerard de un año y no creo que sea como se está comportando. Creo que yo he dado la cara, me he puesto en contra de Alba, de Ingrid, de todo el otro equipo, cuando estaba discutiendo ella con ellos porque para mí la palabra amistad tiene muchísimo peso".