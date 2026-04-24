Antía Troncoso 24 ABR 2026 - 02:55h.

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José Manuel Soto vive un momento de lo más emotivo en 'Supervivientes'. Un especial acontecimiento que ha sucedido cuando el presentador, Jorge Javier Vázquez, se ha dirigido a él para aclarar un malentendido y dedicarle unas palabras al concursante, que ha terminado emocionándose.

Ha sido justo después de que el presentador comunicase a los concursantes la drástica sanción que les iba a ser impuesta por un nueva infracción a las normas del programa, en esta ocasión cometida por José Manuel Soto y Alvar Seguí-Salceda, cuando Jorge Javier ha decidido aclarar una cuestión que involucraba a Soto. ¡Dale al play para enterarte de todos los detalles!

Las palabras de Jorge a Soto que han emocionado al concursante

Al escuchar la aclaración del presentador, Soto ha declarado lo siguiente: "Estoy agradecido con este programa porque ha tenido el detalle de contar conmigo, que hace mucho tiempo que no cuenta ningún programa conmigo. Estoy aquí por ese agradecimiento". Una afirmación que ha hecho que Jorge Javier le dedicase unas bonitas palabras al concursante:

"Nosotros estamos encantados de que estés en este programa de televisión, quiero que lo tengas bien claro. Si llevamos siete semanas y llevas seis en derrota es una putada, pero esto acabará. Desde aquí, únicamente te puedo decir que aguantes. ¡Aguanta!", le ha dicho Jorge Javier Vázquez al concursante.

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Este mensaje que ha hecho que el concursante se conmoviese, sobre todo, al escuchar el apoyo del público en paltó en forma de una gran ovación en su honor. "Para mí esta experiencia está siendo una terapia buenísima porque uno prende a valorar lo que tiene fuera", ha asegurado un muy emocionado José Manuel Soto.