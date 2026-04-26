Pedro Jiménez 26 ABR 2026 - 22:23h.

La presentadora se ha mostrado tajante en pleno debate de 'Superviventes', en la parte que Mediaset Infinity ha emitido antes de su emisión en Telecinco

Nueva 'Batalla de los Dioses' en 'Supervivientes. Conexión Honduras': esta noche a las 22.00 horas en Telecinco

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Los supervivientes llevan ya un total de 53 días en Honduras y la tensión y los momentos de estrés aparecen cada vez más entre ellos. Y es que, sin duda, tener autocontrol con tantos días de convivencia ya a sus espaldas, a kilómetros de tu casa y con alguna cosa que juega en su contra (como el hambre) resulta en muchas ocasiones clave para no 'salirte de tus casillas' y no dar una versión de ti que no tiene nada que ver contigo.

Pues bien, precisamente sobre el "autocontrol" han podido charlar los colaboradores presentes en 'Supervivientes' este domingo, con un Pelayo Díaz que ha señalado que no se valora mucho que la gente tenga autocontrol. El diseñador se ha preguntado desde cuándo tenerlo "es una cosa mala": "Me parece una falta de educación no tenerlo".

Marta Peñate no ha tardado en dar su opinión y Pelayo se ha mostrado contundente: "¿Te das por aludida?". "Claro que me doy por aludida. Alabo a la gente que tenga autocontrol. Pero igual que yo respeto a la gente que tiene autocontrol respetad a la gente que no tenemos autocontrol y tenemos problemas, y nos desahogamos y saltamos por cualquier cosa. Son respetable las dos cosas porque son distintas personalidades", ha dicho Marta Peñate.

El discurso de Sandra Barneda sobre el autocontrol

Las opiniones se han sucedido en el plató del programa de Telecinco, hasta que Sandra Barneda se ha abierto paso para lanzar un speech memorable y que ha provocado el fuerte aplauso del público: "Yo abriría otro melón", ha comenzado diciendo la presentadora. "Una cosa es el control y no control, la gestión de cómo lo dices... y otra cosa es si te lo callas", ha apuntado la presentadora, tras lo que ha añadido que, en su opinión, "uno se arriesga en 'Supervivientes' de ser real y de decir 'no me voy a callar lo que pienso'. Me da la sensación que hay veces, quizás por una estrategia, dicen: 'no te lo voy a decir'".

"En la vida, real, cuando te preguntan, tendrías que decir exactamente lo que piensas, teniendo un control y siendo tú. Pero si no lo dices, estás rompiendo las reglas del juego", ha concluido Sandra Barneda.