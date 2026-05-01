Lara Guerra 01 MAY 2026 - 03:47h.

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'Supervivientes' continúa y son muchas las horas muertas que tienen los concursantes, en las que, además de tener conversaciones profundas con sus compañeros, muchas veces recuerdan a sus familiares. Alvar ha sido uno de ellos, quien ha recordado a su abuelo ya que se acerca la que era la fecha de su cumpleaños.

Miguel de la Quadra-Salcedo es su abuelo, un reportero reconocido por sus reportajes en los lugares más peligrosos del mundo. Sobre él, su nieto no ha podido evitar recordarle durante su experiencia y así se lo ha expresado en Playa Victoria a Toni: Echo de menos a mi abuelo. Más que por la figura que todo el mundo conoce y que dicen 'buah, que pasada de tío'...yo conozco esa parte porque es mi héroe, pero también es mi abuelo".

Alvar: "Molaría hacer una película, hablar de él, contar las cosas que hizo en su vida"

Además, el superviviente ha querido contarle a su compañero el motivo por el que se ha acordado de él en ese preciso momento: "El 20 de mayo es su cumpleaños, falleció el mismo día que Cristóbal Colón. Dentro de exactamente 6 años, se cumplirán 100 años desde que él nació...hay que hacer algo importante para esa fecha. Molaría hacer una película, hablar de él, contar las cosas que hizo en su vida y que la gente joven empiece a conocerlo y en 10 años hacer una mega producción. Era una máquina, muy inspirador y la gente merece tener esa estrella; esa flecha que apunta al norte. Cómo ha de ser una vida bien vivida, espero estar a la altura"