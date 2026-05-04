Pedro Jiménez 04 MAY 2026 - 00:10h.

La reacción de los concursantes no se ha hecho esperar: "¡Dios mío!"

Sanción histórica en 'Supervivientes' para los concursantes al saltarse las normas en medio de una gran bronca: "No se ha visto en ninguna edición"

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Una serpiente ha aparecido en los Cayos Cochinos en el momento y lugar menos adecuado. Y es que, de repente, un concursante la ha encontrado... ¡al lado de la letrina donde estaba haciendo sus necesidades! Su aparición ha desatado el pánico no solo en dicho superviviente, si no también en el resto de concursantes, además de dejarnos uno de los momentazos del programa sin duda.

"¡Una serpiente!", ha dicho en un momento dado Alba Paul. Unas palabras que han hecho reaccionar rápidamente a sus compañeros, que se encontraban relajados, pero rápidamente se levantaban y acudían al 'lugar de los hechos'. "Ya se ha ido, pero me cago en la leche", ha dicho Alba Paul, completamente aterrorizada. "¿Cómo era?", ha preguntado Alvar. Alba Paul seguía totalmente impresionada: "¡Y estoy cagando tío!", ha dicho.

"A ver si va a venir hacia aquí" o "dile que se vaya para otro lado" han sido algunas de las frases que se han escuchado decir en la playa, a sabiendas todos y todas de que la serpiente podía aparecer de nuevo en cualquier momento. "El día que vea yo una serpiente me tienen que sacar a mí en ambulancia. Madre mía, me cago viva. Con el pánico que las tengo", ha asegurado Nagore Robles.

"Se ha ido corriendo", ha informado Alba Paul al salir de la cabaña donde los concursantes hacen sus necesidades. "Dios mío. Me cago en todo", ha dicho la concursante, todavía sin creerse lo que acababa de ocurrir.