Pedro Jiménez 03 MAY 2026 - 23:30h.

La modelo ha mantenido una fuerte bronca con Gerard que marca un antes y un después en su relación: "Mala persona"

Sanción histórica en 'Supervivientes' para los concursantes al saltarse las normas en medio de una gran bronca: "No se ha visto en ninguna edición"

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Sin duda, desde aquella bronca entre Gerard y Claudia que acabó en una sanción para los dos, en la cual Maica se vio en una especie de encrucijada debido a que los dos eran amigos de ella, la joven modelo no está atravesando sus mejores días en Honduras. Pues bien, en las últimas horas en la playa, la concursante se ha visto envuelta en una enorme discusión con Gerard que marca un punto de inflexión en su relación y que ha desembocado en que varios concursantes se salten las normas, lo que ha provocado que reciban otra sanción por parte del programa.

Y es que Maica se quería hacer una hidromiel en una olla, pero no podía, lo que ha generado un choque que cada vez ha ido más hasta que Claudia, harta de todo, ha cogido la olla y ha tirado todo lo que había en el interior al mar. Gerard Arias no ha dudado en saltar, intentando hacerle ver a Claudia que lo que había ahí era de todos. Pero nada, ya era tarde. Además, Maica se ha mostrado muy dolida porque Gerard "le había hecho burla".

La tensión ha saltado como nunca, esta vez con Maica y Gerard, cara a cara llamándose "egoísta" y "mala persona", entre otros tipos de improperios. "No me vuelvas a hablar en lo que queda de experiencia", ha dicho Maica, ante lo que Gerard ha respondido con un sincero "eres lo peor".

Tras esta discusión, Maica ha acabado rota por completo, en un "ataque de llanto" -como bien ha descrito Sandra Barneda- y con Claudia gritándole a Gerard para que viera cómo había dejado a la concursante.

En un momento dado, Maica se ha ido a hablar con Marisa Jara y Nagore -pertenecientes a la otra playa- algo que no pueden hacer los concursantes. De hecho, Darío se ha percatado: "¿No hay cámara ahí?". Después de que el resto lo negase -las imágenes evidencian que se saltaron las normas- el propio Darío se pregunta lo siguiente: "Entonces, ¿qué hacemos hablando ahí?". Pero ya era tarde: Maica se desahogaría con el resto de sus más confidentes, dejándose llevar en, sin duda, uno de los momentos más complicados -si no el que más- desde que comenzó 'Supervivientes'.

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El bajón de Maica en 'Supervivientes'

Más adelante, Maica ha sufrido un bajón, acompañado de lágrimas, antes de comenzar el juego de recompensa: "Me fui a la otra esquina porque no quería estar ahí llorando al lado de él (Gerard). Estoy mal, lo estoy pasando mal estos días. No he venido aquí a discutir con mis amigos, Sandra. No quiero discutir con él y estoy mal".