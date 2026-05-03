Pedro Jiménez 03 MAY 2026 - 22:40h.

La colaboradora apoya a Pelayo Díaz en plena discusión con la madre de Claudia: así ha ocurrido todo

Sandra Barneda, visiblemente emocionada por el Día de la Madre: "Sin ti yo no estaría hoy aquí"

Compartir







Este domingo hemos vivido un momento de máxima tensión durante la parte que 'Supervivientes' ha emitido en Mediaset Infinity. Todo ha ocurrido cuando Pelayo Díaz ha dado una opinión sobre Claudia Chacón, después de que Sandra Barneda desvelara los porcentajes ciegos tras las pasadas nominaciones y pidiera opinión a los colaboradores sobre quién podría ser, de los nominados, los porcentajes más bajos. El diseñador de moda lo tiene claro: el más bajo pertenece a Claudia, y ya de paso ha indicado que lleva "todo el concurso midiendo las amistades como si estuviéramos en EGB".

Este comentario ha molestado y mucho a la madre de Claudia, que rápidamente ha salido en su defensa: "Claudia no está haciendo eso. Está haciendo un concurso y es amiga de sus amigos. Luego cada uno elige corresponder". "Exige mucho a los demás", ha dicho Pelayo, a lo que la madre de la concursante le ha lanzado un directo zasca. "A ver si tú tampoco lo has entendido", ha dicho una madre de Claudia que ha dejado claro que lo que quiere su hija es que "no la traicionen".

Posteriormente, un nuevo momento de tensión ha tenido lugar entre ambos, no sin antes la madre de Claudia irse esta vez contra Jaime Astrain: "Perdona, ¿quién eres? No te conozco", ha dicho. Y es que su hija tuvo con el modelo y futbolista más de un tenso choque en Honduras, algo que no se le olvida a la madre de Claudia. "Pues mira, es uno de los que tienen educación en el programa", ha dicho Pelayo, volviendo a reabrir la tensión entre ellos. "La que tuviste tú en el programa que hiciste", ha dicho, tajante, la madre de Claudia.

Sandra Barneda interviene ante el tenso momento

Sandra Barneda ha frenado en seco este momento tras las anteriores palabras: "Que no se nos vaya de madre. Vamos a ser respetuosos con todos. El sentido del humor para reírnos todos, pero para ofender a otros no me gustaría. Respeto ante todo".

Marta Peñate sale en defensa de Pelayo Díaz

Pero lo que nadie se imaginaría tras la intervención de Sandra Barneda es que, de nuevo, la madre de Claudia volvería a saltar ante Pelayo. Y es que Pelayo se ha dispuesto a decir algo cuando la madre de Claudia ha parecido cortarle.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Ha sido ahí cuando Marta Peñate ha salido en defensa del diseñador, para ponunciar de manera contundente lo siguiente: "Escúchame. Con todo el cariño del mundo. Yo defiendo a tu hija, pero para defender tú a tu hija estás atacando a todos los colaboradores. ¡El pobre ni había hablado!".