Pedro Jiménez 03 MAY 2026 - 21:57h.

La presentadora se ha acordado de su madre en la parte que ha emitido 'Supervivientes' en Mediaset Infinity, antes de su emisión en Telecinco

De las estrategias a los mejores recuerdos de los exconcursantes de 'Supervivientes': "Fue de película, algo épico"

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Este domingo se celebra el Día de la Madre, una festividad que tiene lugar en gran parte del mundo en honor a las madres, y en 'Supervivientes', concreamente en la parte que el reality ha emitido en Mediaset Infinity media hora antes de su emisión en Telecinco, hemos rendido nuestro especial homenaje -el que sin duda se merece- a todas esas madres a través de unas palabras de Sandra Barneda cargadas de emoción y mucho sentimiento.

En primer lugar, la presentadora ha mencionado a todas esas madres que se encuentran concursando en 'Supervivientes': Marisa Jara, Alba Paul e Ivonne Reyes, quienes van a recibir una sorpresa con motivo de la festividad que tiene lugar este domingo. "Por cierto, qué grande eso, ¿no? Es uno de esos días que más se tiene que celebrar", ha dicho una Sandra Barneda con los ojos vidriosos, tras lo que ha añadido un sincero "de verdad".

La presentadora de 'Supervivientes' ha resaltado lo difícil que tiene que ser para muchos concursantes estar lejos en Honduras tras 60 días allí, "sin apenas contacto con la civilización": "Se echan de menos muchas cosas y mucho más a una madre".

El emotivo mensaje de Sandra Barneda por el Día de la Madre

Sandra Barneda ha felicitado en pleno directo a todas las madres que están en el plató de este domingo de 'Supervivientes' ya sea como defensoras de algún concursante o como colaboradoras, y ha sido en ese preciso momento cuando ha mirado a cámara y, visiblemente emocionada, ha pronunciado un sentido "felicidades mamá": "Sin ti yo no estaría hoy aquí. Te quiero", ha señalado. Un conmovedor mensaje que ha provocado un fuerte aplauso del público y que ha traspasado la pantalla.