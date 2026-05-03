¿Qué es lo que más agradecen en su día a día los habitantes de 'Playa Victoria'?: "Los ratitos de soledad"
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La dureza de Honduras no perdona. El hambre voraz, las picaduras de insectos, la falta de sueño o la convivencia en ocasiones imposible hacen de 'Supervivientes' la mayor de las aventuras y también la más complicada.
En 'Playa Victoria' lo saben bien, pero en medio del caos y la supervivencia extrema los concursantes encuentran la manera de relajarse y disfrutar de la que sin duda será la mayor aventura de sus vidas.
En este nuevo contenido exclusivo nos adentramos en la intimidad de la playa para hacerles una pregunta a los habitantes de 'Playa Victoria': "¿Qué es lo que más agradecen tener en su día a día en la isla?".
Hemos hablado con los protagonistas de la edición para descubrir qué es ese pequeño detalle que les da la vida a diario entre tanta penuria. Las respuestas de los concursantes reflejan a la perfección cómo está viviendo cada uno de ellos su aventura en Honduras:
Fiel a su estilo directo, Nagore Robles lo tiene claro, para ella, lo mejor son esos momentos de soledad cuando todos están durmiendo: "Me encanta en ese momento ponerme a mirar las estrellas y la luna, ahí es cuando leo los mensajes de mis amigas que me dejan cada día en la luna, yo también les dejo mensajes a ellas en la luna".
Marisa Jara, mostrando su lado más espiritual, agradece por encima de todo empezar el día teniendo una divertida charla con sus amigas de las playa: "Hablamos de todo, de nuestra experiencia aquí, hablamos de fuera, de nuestros niños... y la verdad es que esas conversaciones me hacen crecer".
¿Y tú? ¿Qué crees que sería lo primero que agradecerías cada día si vivieras en 'Playa Victoria'? ¡Cuéntanos en redes y no te pierdas el vídeo completo con sus declaraciones!