Antía Troncoso 03 MAY 2026 - 16:00h.

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El hambre, el cansancio y las tensiones no dan tregua a los supervivientes en Honduras. No obstante, entre tanta dificultad, los concursantes también encuentran pequeños momentos de felicidad que se han convertido en imprescindible en su día a día en los Cayos Cochinos y que, sin duda, echarán de menos una vez estén de regreso en España. ¡Descubre de qué se trata!

En este vídeo inédito de 'Supervivientes', los concursantes de 'Playa Derrota' desvelan qué es lo que más agradecen de su día a día en la playa. Todos ellos han dado unas respuestas de lo más variadas: desde los momentos de soledad, los atardeceres compartidos o la pesca. ¡Dale al play y no te pierdas todas sus respuestas!

Lo mejor del día a día de los supervivientes de 'Playa Derrota'

En el caso de Aratz, el concursante agradece poder desconectar del estrés diario de fuera del programa: "Estoy aprovechando cada segundo cada momento con mis compañeros, hasta una café caliente viendo el atardecer con mis amigos con una conversación profunda. Esas cosas que seguramente no tenemos en el día a día las estoy gozando en cada segundo".

Mientras, Claudia Chacón asegura que para ella hay dos cosas fundamentales en la playa. La primera, su compañera y amiga, Maica Benedicto: "Es mi apoyo incondicional, me ha demostrado muchísimo. Al final todo lo que me pasa la miro y digo: 'nos estamos entendiendo'". Y, en segundo lugar, el café: "Cuando me lo tomo me traslado a casa. Encuentro dentro de todo esto un poquito casita".

El atardecer y las noches estrelladas son lo que Soto más agradece de sus días en Honduras: "El momento puesta de sol es mágico y después tumbarme por la noche a ver las estrellas, que casis siempre se ven. Ese momento de intimidad a veces compartido con los amigos con charlas conversaciones tranquilas, sin prisas, sin agobio... Para mi son vitamina pura. Me acordaré toda mi vida".

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"Aunque parezca mentira, aquí he podido encontrarlo"

Por su parte, Gerard valora mucho los momentos de pesca: "Es un momento para mí en el que estoy en silencio en el mar viendo naturaleza y, además, estoy consiguiendo comida y proteína para mí y el resto de mis compis". Mientras, Maica agradece el buen tiempo: "Me hace levantarme positiva, con dopamina, el sol en la carita... y me ayuda a olvidarme de ese primer mes de lluvias que tuvimos".

En el caso de Borja, el concursante agradece la soledad: "Cuando estoy solo encuentro esa paz dentro de tanta guerra y tengo un momento interno muy bonito conmigo mismo, y eso me hace sentirme en paz y tranquilidad. Creo que es lo que busca uno en la vida muchas veces y, aunque parezca mentira, he podido encontrarlo aquí".

Darío se queda con los momentos de "atardecer con mi isotónico calentito": "Le he cogido un gustillo increíble. Me siento a ver cómo el sol se esconde y es para mí el mejor momento del día. Es una sensación de otro día que he superado aquí y otro día de aprendizaje nuevo".