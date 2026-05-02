Pedro Jiménez 02 MAY 2026 - 22:42h.

El expiloto de MotoGP y sus lágrimas desconsoladas: "Lo que puse lo hice desde el corazón..."

Alvar honra la memoria de su abuelo, Miguel de la Quadra-Salcedo, con una emotiva reflexión: “Espero estar a su altura”

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Toni Elías salió expulsado de manera definitiva durante la pasada gala y nos dejó una emotiva despedida tras poner fin a su experiencia en el reality.

Un Toni Elías que ha tenido ocasión de leer la carta del 'yo del futuro' que escrubió antes de pisar por primera vez República Dominicana, con la que no ha podido evitar emocionarse: "He pensado en ella. Cuando la hice no sabía bien bien qué decir. Lo que puse lo hice desde el corazón, pero no sabía en qué me convertiría esta experiencia" .

"Hola amigo futuro. Estoy orgulloso de ti, por haberlo luchado, por haber sobrevivivo, pero sobre todo, por haberlo encontrado" comienza diciendo una carta en la que hace alusión a todas "esas personas que han formado, forman y formarán parte de su vida" (el resto de supervivientes). Además, agradece de alguna manera la nueva perspectiva que tiene, "diferente y nueva versión de mismo".

Al leer la carta, Toni Elías no ha podido describir mejor todo: "Así ha sido. No me lo esperaba. Pensaba que 'Supervivientes' sería otra cosa y ha sido esto".