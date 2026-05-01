Antía Troncoso 01 MAY 2026 - 03:02h.

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Aratz Lakutza rompe todos los límites en 'Supervivientes', incluso, el de la gravedad. Esta noche, el concursante ha protagonizado un momentazo histórico jamás visto en la historia de este programa. Y es que el del País Vasco ha conseguido batir un récord durante el juego de líder de esta semana, 'Duelo al sol', donde ha aguantado más tiempo que nadie. ¡No te lo pierdas!

El pasado martes durante 'Supervivientes: Tierra de nadie', los supervivientes se enfrentaban al hambre en el clásico 'Banquetazo' para conseguir su plaza en el juego de líder. Una prueba que consiguieron vencer: Nagore, Ivonne, Borja y Alvar. Por eso mismo, esta noche ellos cuatro han podido luchar por el ansiado liderazgo en un nuevo juego.

Por parejas y según la playa a la que pertenecen, los cuatro concursantes se han disputado el collar de líder de sus respectivos equipos en el clásico juego de 'Duelo al sol'. En dicho reto, los participantes debían colocarse sujetos por los pies y las manos sobre una gran estructura circular construida sobre el agua. Con el paso del tiempo, la estructura comenzaría a inclinarse, dificultando la prueba. El que más tiempo aguantase sin caer al mar, sería el ganador.

¡Pelos de punta! Aratz bate un récord histórico en 'Supervivientes'

En el turno de Aratz y Alvar, del equipo de 'Playa Victoria', los concursantes han luchado con todas sus fuerzas contra la inclinación que a cada minuto dificultaba su postura y su permanencia en la estructura de la prueba. No ha sido hasta el minuto cinco cuando Borja ha cedido y ha terminado cayéndose al mar mientras su contrincante seguía en la plataforma sin rendirse.

Dispuesto a batir el récord de 12 minutos marcado en 'Supervivientes All Stars', Aratz ha continuado firme sobre la plataforma que continuaba inclinándose hasta llegar a su punto máximo de inclinación. Con el apoyo del público desde el plató y de sus compañeros desde la playa, el concursante ha continuado resistiendo.

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En medio de una creciente tensión y con el cronómetro avanzando, el concursante ha aguantado sin soltarse en los segundo clave previos a conseguir el récord. Finalmente, tras superar la marca, Aratz se ha dejado caer al agua entre aplausos y ha celebrado su gran logro junto a sus compañeros. Seguidamente, muy emocionado, ha dedicado su collar de líder a todos los trabajadores de 'Supervivientes'.

Nagore e Ivonne se enfrentan al 'Duelo al sol' por el collar de líder

En el caso de Ivonne y Nagore, las supervivientes se han concentrado al máximo para mantenerse sobre sus plataformas a medida que estas se iban inclinando. En un momento dado, Ivonne ha perdido el equilibrio al levantar un pie de la plataforma y se ha caído al agua, lo que ha convertido de manera automática a Nagore en la líder de 'Playa Derrota'.

¿En qué pruebas seríais los mejores? Los colaboradores y la calle responden

Los colaboradores y los fans de 'Supervivientes' a pie de calle imaginan cómo serían como concursantes del reality más extremo y cómo creen que se les darían las espectaculares y exigentes pruebas del programa.