Patricia Fernández 01 MAY 2026 - 03:34h.

Unos pergaminos, que los concursantes cogían al azar, determinaban cómo nominaba cada uno de ellos

Pincha aquí y disfruta de todos los programas completos de 'Supervivientes 2026'

Compartir







“Las nominaciones van a depender de la suerte”, aseguraba Jorge Javier Vázquez durante la gala de ‘Supervivientes 2026’ y es que los concursantes se enfrentaban a una nueva forma de nominar que lo iba a cambiar todo: no iban a poder utilizar estrategias.

“Esta noche las nominaciones no son como esperáis, os voy a pedir que cojáis un pergamino y que no lo abráis hasta que yo los lo diga”, les explicaba Jorge Javier, asegurando que era un pergamino esencial para nominar. Lo que provocaba la reacción de los concursantes: "Qué miedo".

Después de que los concursantes se enfrentasen a un nuevo juego de localización, ‘Playa derrota’ conseguía vencer y por ello cambiar de playa.

Además, los cuatro clasificados en el juego prelíder se disputaban el ansiado collar. Dos ‘duelos al sol’, que daban el liderato a Nagore Robles y Aratz Lakunza, que no podían ser nominados y tenían el poder de la nominación directa.

Y antes de marcharse, Toni Elías, como expulsado, iba a poder nominar por última vez con un punto, el que daba a Almudena. Tras esto, comenzaban las nominaciones:

Alba Paul: nominación clásica, nomina con un punto a un compañero de su equipo. “Hoy nomino a Darío, le voy a dar un descanso a Almudena, queremos más mujeres hasta el final”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Alvar Seguí: nominas con dos puntos a un superviviente de tu equipo. “Voy a nominar con dos puntos, sintiéndolo mucho, a Marisa”.

Darío Linero: nominación clásica, nominas con un punto a un compañero de tu equipo. “Mi nominación es para Marisa”.

Marisa Jara: nominas con un punto a un superviviente y con otro punto a un superviviente del equipo contrario. “Para mi playa nomino a Darío y de la otra playa un punto para Soto”.

Ivonne Reyes: nominas con un punto a dos supervivientes de tu equipo. “Nomino a Marisa y a Darío”.

Almudena Porras: nominas con un punto a un compañero de tu equipo. “Voy a nominar con un punto a Alvar”.

Así han sido las nominaciones de ‘Playa victoria’

Claudia Chacón: nominas con dos puntos a un superviviente de tu equipo. "Nomino con dos puntos a Soto".

Gerard Arias: nominación clásica, nominas con un punto a un compañero de tu equipo. “Nomino a Soto”

José Manuel Soto: nominación clásica, nominas con un punto a un compañero de tu equipo. “Nomino a Claudia, por ejemplo”.

Maica Benedicto: nominas con un punto a un superviviente de tu equipo y con otro punto a un superviviente del equipo contrario. "De mi equipo con un punto a Soto y del otro equipo... me acabo de quedar un poco... nomino a Darío".

Borja Silva: nomina con un punto a dos supervivientes de tu equipo. "Nomino a Soto y Claudia".

Después de las votaciones de cada concursante, Jorge Javier Vázquez comunicaba a 'Playa victoria' que el nominado del grupo era José Manuel Soto y Aratz Lakunza nominaba, como líder, a Claudia.

Y en 'Playa derrota', Nagore Robles tenía que desempatar entre Marisa Jara y Darío Linero, además de dar su nominado directo: "Voy a ser lo más justa posible, con lo cual, salvo a Marisa y nomino a Marisa y así se queda lo que ha elegido el grupo, los dos".

La lista de nominados de esta semana

Por tanto, los nominados de esta semana son Claudia Chacón, Darío Linero, José Manuel Soto y Marisa Jara: ¡ya puedes salvar a tu favorito a través de la app de Mediaset Infinity, de manera completamente gratuita!