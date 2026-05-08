Antía Troncoso 08 MAY 2026 - 02:19h.

Compartir







En una noche marcada por unas nominaciones cruzadas, el juego de líder cobraba más importancia que nunca. Tras más de dos meses de convivencia y con el concurso entrando en una fase decisiva, hacerse con el liderazgo de sus respectivas playas es fundamental para los concursantes, que quieren asegurar su permanencia en el concurso.

En esta ocasión, los clasificados de cada playa en el juego de prelíder del pasado martes de ‘Supervivientes. Tierra de Nadie’ se han visto las caras en una nueva y decisiva prueba, ‘Orfeo y Eurídice’. Un reto de equilibrio en el que los concursantes debían permanecer de pie sobre un tronco de madera y agarrados a una cuerda. A medida que iban pasando los minutos, la prueba se complicaba, ya que los supervivientes tendrían que ir soltando la cuerda hasta que solo quedase uno de ellos sobre su plataforma, el ganador del collar de líder.

Gerard consigue el collar de líder de 'Playa Derrota'

Los primeros concursantes en enfrentarse a este juego han sido Gerard y Borja de 'Playa Derrota'. Los concursantes han resistido como auténticos guerreros en la plataforma de madera mientras la dificultad iba en aumento a medida que María Lamela les iba pidiendo, nudo a nudo, que se fuesen soltando.

No ha sido hasta el minuto cuatro cuando Borja ha perdido el equilibro, cayéndose al mar, lo que ha convertido automáticamente a Gerard en el ganador del juego y, por ende, líder de su playa. Tras su victoria, el concursante ha recibido con una amplia sonrisa en el rostro su collar de líder y se lo ha dedicado a su familia y a "toda su gente de Tomelloso".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Alvar celebra su victoria en el juego de líder en una fecha señalada para él

Después de la victoria de Gerard ha llegado el turno de Alvar y Borja, de 'Playa Victoria', de afrontar el juego de líder, en el que han luchado con uñas y dientes por hacerse con el ansiado liderazgo y la inmunidad. En este caso, los concursantes han aguantado sobre su plataforma casi seis minutos antes de que Borja cayese al agua.

Muy emocionado, Alvar ha recibido el collar de líder y ha hecho una importante dedicatoria en la que ha desvelado la fecha tan importante que es hoy, 8 de mayo, para él: "Este collar se lo dedico a toda mi familia, a mis abuelos que están en el cielo y, además, también me lo dedico a mí mismo, que hoy es mi cumpleaños, 8 de mayo de 1995, cumplo 31 años".

¿Qué harían Kiko Jiménez, Anita Williams o Miri Pérez-Cabrero si volvieran a ‘SV’?

En ‘Supervivientes’, una simple decisión puede cambiar por completo la aventura. Elegir qué objeto salvar primero, decidir si compartir una recompensa o enfrentarse mentalmente a cuál sería el mayor obstáculo al regresar a Honduras son cuestiones que, dentro del reality, marcan el rumbo de cualquier concursante. Desde esta web hemos querido plantear estas mismas preguntas a varios rostros que conocen muy bien lo que supone sobrevivir en la isla.