Patricia Fernández 13 MAY 2026 - 01:11h.

Maica Benedicto se proclama ganadora de 'la batalla de los dioses' y decide cómo repartir la recompensa, pero jugando con la suerte

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Maica Benedicto se proclamaba ganadora de 'la batalla de los dioses', lo que significaba que se iba a enfrentar al dilema por la recompensa en 'Supervivientes 2026', que le explicaba María Lamela: "Es un dilema que no habíamos hecho hasta ahora, como ganadora vas a poder disfrutar de estas croquetas o no. Como ves, ahí tapada tenemos una caja que contiene bolas de colores, cada color tiene un significado que tengo aquí"

La bola azul significaba que la ración de cinco croquetas sería para ella. La bola morada era que la ración de cinco croquetas sería para uno de sus compañeros. Si salía una bola roja perderías todo lo acumulado y si era una bola azul se quedaba igual.

"Vamos a jugar que a esto hemos venido", entonaba Maica y comenzaba el dilema. Al sacar bolas conseguía cinco croquetas para Claudia, lo que provocaba un bonito momento entre ellas: "Llevaba soñando esto mucho tiempo". A la que recompensaba con otras cinco croquetas cuando conseguía otra bola. Como también conseguía diez croquetas más para ella.

En este momento, dudaba de si continuar jugando a no porque aseguraba "tener mucho hambre" pero, finalmente, no dudaba en jugar una más, con las que conseguía cinco croquetas más para ella. Y aquí, decidía plantarse: "Me quedo con estas quince croquetas, lo siento por el resto de compañeros, llevaba mucho tiempo esperando este momento".

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Pero ella podía elegir al siguiente en enfrentarse a este dilema y no dudaba en que fuera Claudia. Esta conseguía cinco croquetas más para Maica y diez más para ella. Lo que hacía que ambas tuvieran veinte croquetas cada una. Al decidir plantarse, daba la oportunidad a Almudena para que sacase más bolas, la que terminaba con cinco croquetas para poder disfrutarlas.

Tras todo lo ocurrido y presenciarlo, los compañeros de Claudia y Maica reaccionaban a sus decisiones. Gerard Arias aseguraba que "se alegraba por ellas" y Aratz dejaba claro que pensaba igual que sus compañeros. "Que lo disfruten, se lo han ganado, es una tortura ver comer con este hambre que tenemos", entonaba José Manuel Soto. Como también Borja aseguraba que quería elegirlas a ellas si le hubiera tocado para terminar con la dinámica que habían tenido en los últimos días.

Ada, amiga de Maica, se pronuncia sobre el conflicto con Gerard