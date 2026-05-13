Supervivientes 13 MAY 2026 - 10:54h.

Nagore se convirtió el paso domingo en la última expulsada de 'Supervivientes 2026'

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Nagore Robles se convirtió en la última expulsa de 'Supervivientes 2026' después de que la audiencia decidiese que Aratz Lakuntza debía quedarse en el reality. La concursante entró más tarde que el resto de sus compañeros, pero eso no le ha impedido disfrutar del concurso al máximo y darlo todo de ella.

En este vídeo inédito, Nagore lee la carta que le escribió a su 'yo futuro' y revela qué esperaba del reality antes de entrar: ''Esta carta la escribí yo el día que salté desde el helicóptero, ni me acuerdo qué puse, pero la voy a leer con todas vosotras y vosotros'', explica antes de comenzar.

''Querida Nagore, llevas sobreviviendo toda la vida, superando miedos, limitaciones, carencias, etiquetas. Así que espero que esta experiencia te haya llenado de lecciones, de orgullo, de amor propio, de inspiración, fuerza y luz. Que mires atrás y sepas que todo mereció la pena y que el camino te haya llenado el corazón y la mente de muchas más vidas'', lee la exconcursante.

Nagore continúa, emocionada: ''Espero que sientas gratitud, calma, felicidad y plenitud. Eres noble, eres inteligente, eres feminismo. Eres generosidad, aprendizaje, superación, humor, familia, refugio, inmensidad y sanación. Ganaste desde el día que pisaste Honduras, ahora te toca disfrutar de lo vivido. Te quiero mucho, Nagore''

Y reacciona con ilusión a su carta: ''Oye, qué maravilla, tal cual es lo que siento, o sea, es exactamente lo que siento: gratitud, calma, felicidad, plenitud. O sea, es que estoy muy feliz, así que muy bien, muy buena carta de mí para mí'', y explica cómo se siente tras su expulsión: ''Estoy muy contenta de mi paso por aquí, la verdad, creo que bueno, haber entrado un mes más tarde me ha pesado, pero estoy tremendamente orgullosa. Es difícil ir a un tiempo distinto a todo el resto del equipo porque sientes cosas diferentes, no puedes compartirlas, el resto no te entiende del todo. Te sientes ahí un poco como, bueno, pues a solas, no, en esa dificultad''.

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''Y eso me ha pesado, pero estoy tremendamente orgullosa, súper feliz de por fin haber venido a este programa. Es muy heavy con los años que llevo comentándolo, que por fin haya pisado Honduras. He sido líder, que es algo que me apetecía muchísimo. He hecho grandes amistades y me llevo un recuerdo tremendo. Y ahora lo que más me apetece, comer, comer y comer. Gracias'', se despide Nagore de su paso por la isla.