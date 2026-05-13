Patricia Fernández 13 MAY 2026 - 03:14h.

El presentador habla con todos en directo y les cuenta una anécdota de su familia

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A consecuencia de ganar 'la batalla de los dioses', Maica Benedicto después de vencer al azar conseguía disfrutar de una gran manjar, el que compartía con Claudia Chacón y esto hacía que Ion Aramendi revelase algo durante el 'Supervivientes: Tierra de nadie'.

Mientras Maica disfrutaba de las croquetas que se había ganado en 'la zona roja', Ion Aramendi se dirigía a ella durante un momento del directo: "¿Cuántas croquetas llevas ya comidas?". La superviviente confesaba que le quedaban "solo tres" de las veinte que había conseguido, pero apuntaba algo: "Y me comería otras cuantas más, están deliciosas".

"¿Te has comido diecisiete croquetas?", reaccionaba el presentador y en referencia a esto desvelaba algo a todos los concursantes: "¿Puedo contar un secreto familiar? Un tío de mi padre se comió 106 croquetas en una apuesta". Y le preguntaba algo a Maica: "¿Podrías comerte tú 106?"

"Si me pongo me las como", decía convencida Maica, lo que no sorprendía a Ion Aramendi al ver cómo estaba aprovechando esta recompensa: "Me lo creo, disfrútalas".

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