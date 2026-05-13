Este es el castigo impuesto a Claudia y Alvar, el más duro hasta la fecha según informa Ion Aramendi

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Después de que los supervivientes de cada playa votasen en la 'Zona Roja' a los compañeros de su equipo que pensaban que se merecían experimentar la penitencia más dura hasta la fecha y argumentasen sus motivos, Claudia y Alvar leían un pergamino que les indicaba que abandonasen de inmediato el lugar para sufrir las durísimas consecuencias de la decisión de sus compañeros.

Ion Aramendi les comunica el castigo de la semana

Claudia y Alvar se suben en la barca y, una vez llegan a su destino, Ion Aramendi les comunica qué será de ellos en los próximos días. "¿Qué hacemos aquí?", se pregunta la superviviente al verse en la 'Zona Parásita'.

"Os enfrentáis al castigo más duro de toda la edición. La 'Zona Parásita' va a ser vuestra casa durante los próximos días: sin comida, sin refugio, sin poder bajar, sin poder pescar, sin compañía. Solos los dos hasta la gala del jueves", les informa el presentador ante la estupefacción de Claudia.

Pero no todo termina ahí: "Vais a depender única y exclusivamente de la generosidad, o no, de 'Playa Derrota'. La playa que tiene menos comida y menos recursos, justo la playa con la que los dos tenéis conflictos. Será decisión de ellos alimentaros o no".

"Estoy a cuadros. No entiendo mi suerte porque no me quedo en 'Playa Victoria' más de dos días y sinceramente espero que nos den de comer. Se que soy guerrerilla y así seguiré pero digo yo que no nos van a dejar muertos de hambre", reacciona Claudia. Mientras, Alvar está preocupado por no poder cumplir su reto de pesca si, por lo que fuera, saliese expulsado este jueves.

Eso sí, Ion Aramendi les advierte: "Si os saltáis las normas tendréis una durísima sanción. Cerramos micrófonos".

La reacción de 'Playa Derrota' al castigo

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Este castigo también involucra a 'Playa Derrota', por lo que María Lamela les pregunta por su opinión en la 'Zona Roja' puesto que lo han descubierto a la vez que sus compañeros. ¡Dale play y descúbrelo!