Nagore se reencuentra con su maleta y revela lo primero que hará en España: ''Me lo voy a comer a besos''

Supervivientes 13 MAY 2026 - 11:39h.

Tras ser expulsada de 'Supervivientes 2026', Nagore se reencuentra con su ansiada maleta

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Tras convertirse en la última expulsada de 'Supervivientes 2026' y después de pasar un mes y medio en Honduras, ha llegado uno de los momentos más esperados para Nagore Robles: el reencuentro con su ansiada maleta.

En este vídeo inédito, la exconcursante abre ilusionada su maleta y nos muestra su contenido: ''No tengo ni idea de qué metí, es que ni me acuerdo, es muy fuerte, así que vamos a abrirla''. Lo primero que ve Nagore es la almohada que cambió en el reality por una hamburguesa: ''Me muero, me voy a morir cuando los vea. Toda mi gente, ay, por favor, qué ganas tengo de veros, no me lo puedo creer''.

Nagore revela lo que hará en cuanto llegue a España : ''Ir a mi casa y comerme a besos a mi perro, eso va a ser lo primero, no sabéis las ganas que tengo de verle, es una cosa que se me escapa, no quiero hablar mucho porque me emociono y no quiero''.

Justo después empieza a sacar ropa de la maleta y se emociona al ver una de las prendas: ''¡Un pijama! No me acordaba de lo que era un pijama, blanco, hace que no veo ropa blanca, que tiene todo más mierda''.

Además, la exconcursante confiesa lo que más echa de menos: ''¿De cosas materiales? Estar limpia, dormir en una cama. Te quedas en shock, es muy difícil de explicar, muy difícil lo que se siente allí, lo que echas de menos, mil cosas, estoy en shock todavía''.

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