Pedro Jiménez 13 MAY 2026 - 02:03h.

Así ha sido el momento de tensión entre ambos concursantes tras el último dilema de 'Supervivientes': "¿Te parece normal?"

La gran efusividad del salvado tras librarse de la expulsión definitiva del jueves: "¡Seguid nominándome!"

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El dilema al que se ha enfrentado Maica Benedicto -un dilema que la modelo llevaba mucho tiempo esperando y que ha tenido como protagonistas a Claudia y a ella- ha generado todo tipo de reacciones. Y no es para menos: los concursantes llevan ya más de 70 días de aventura y la supervivencia hace cada vez más estragos, por lo que los dilemas son cada vez más complicados y se llenan de momentos de tensión, como el que ha habido entre Aratz y Claudia tras un gesto de esta última que no ha gustado nada al concursante.

Todo ha ocurrido cuando el dilema se ha zanjado por completo y Claudia se ha dispuesto a comer su gran ración de croquetas de las que disponía después de que Maica le repartiese unas cuantas y ella misma tuviera la suerte de llevarse más.

Aratz estalla ante Claudia

Pues bien, Claudia ha hecho un gesto de enseñarle la croqueta a Aratz cuando este estaba hablando sobre cierto tema que ha hecho explotar al concursante por completo. Un concursante que lo ha desvelado en directo en cuanto ha visto el susodicho gesto de Claudia.

"Lo que acabas de hacer...", se le ha escuchado decir a Aratz, que ha levantado la mano para abrirse paso y contar lo que acababa de ocurrir. "Voy a decir una cosa rápida Ion", ha dicho el atleta profesional.

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"He intentado hacer las paces y lo que me encuentro ahora es que coge Claudia una croqueta y me la empieza a pasar por la cara y por la nariz. Es una falta de respeto que no tiene sentido. ¿Te parece normal? Es una falta de respeto que no entiendo por qué la tengo que pasar", ha dicho Aratz, muy pero que muy indignado. Aratz, visiblemente molesto, ha seguido: "Luego te quejas cuando te dicen que eres mala compañera", ha apuntado Aratz.