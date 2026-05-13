Ana Carrillo 13 MAY 2026 - 18:41h.

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Llega uno de los momentos más icónicos y, a la vez, más ansiados la aventura: la unificación de los equipos Playa Victoria y Playa Derrota en Playa Conquista, momento que descubrirán participando en un espectacular juego que formará parte de la undécima gala de ‘Supervivientes 2026’ que Jorge Javier Vázquez y María Lamela conducirán este jueves 14 de mayo (21:45h) en Telecinco.

En ‘La conquista de la victoria’, los dos equipos afrontarán de forma simultánea un juego de unificación que constará de dos fases: en la primera, tendrán que rescatar una serie de telas ubicadas en la cima de una torre a la que solo podrán acceder creando una escalera de cuerdas que tendrán que rescatar previamente. Conseguidas todas las telas, tendrán que trasladarlas hasta una estructura en la tierra, donde un superviviente de cada equipo tendrá que colocarlas en posición correcta con la ayuda de sus compañeros. Una vez situadas todas las piezas, podrán descubrir la bandera de su nueva playa.

Además, tras la nueva salvación anoche de Claudia, Almudena, Alvar y Aratz conocerán la decisión de la audiencia sobre la expulsión definitiva de uno de ellos. Antes de abandonar la aventura, el elegido descubrirá su cambio físico y participará de forma secreta en la primera ronda de nominaciones tras la unificación otorgando un punto a uno de sus ya excompañeros.

Por otro lado, se disputará el primer juego de líder en Playa Conquista. En ‘Ponos y la perseverancia’, los supervivientes se colocarán tumbados en unas estructuras de madera conectadas a un cubo situado sobre sus cabezas y tendrán que aguantar con las piernas rectas y elevadas el mayor tiempo posible. Si las bajan en algún momento, se activará un mecanismo que tumbará el cubo dejando caer su contenido encima de sus cabezas. El que logre evitar que su cubo se derrame se convertirá en el primer líder del grupo unificado.

Por último, Nagore Robles entrará en plató para hacer balance de su paso por la aventura tras su expulsión sorpresa el pasado domingo.